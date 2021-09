Rožman ni več trener Maribora, ostra kazen za Andreja Kotnika

Andrej Kotnik naj bi navijačem pokazal sredinec. FOTO: Tadej Regent/Delo



Suspendirali Kotnika

Vodstvo nogometnega kluba Maribor se je razšlo s trenerjem. Štorčan, ki z vijoličnimi varovanci ni izpolnil visokih pričakovanj, je ponudil odstop, ki so ga pristojni tudi sprejeli. Ekipo bo začasno vodil»Zahvaljujem se vsem za sodelovanje, klubu v prihodnje želim veliko uspehov in športne sreče. Ob tem bi rad še izrazil veliko zahvalo vsem navijačem, ki ta klub delajo posebnega,« je ob slovesu dejal Rožman, ki je od 20. marca, ko je postal trener Maribora, z vijoličastimi na 23 tekmah dosegel deset zmag, tri neodločene izide in deset porazov.»Simon Rožman je ponudil odstop z razlogi, ki so legitimni in razumevajoči. Z utemeljitvijo, da ne more več pomagati ekipi. Odstop smo sprejeli, naše sodelovanje se končuje, pogodba je prekinjena,« je pojasnil športni direktor kluba»Simonu se zahvaljujemo za pripadnost in opravljeno delo. Glede vloženega truda, prizadevnosti in strokovnosti ni pomislekov, a to je Maribor, kjer je letvica postavljena zelo visoko. Nesoglasij ni bilo, trenerska avtonomija pri delu je zaznamovala skupno obdobje od prvega do zadnjega dne. Tudi ob vmesnem rezultatskem neuspehu smo ob izbranih smernicah novega projekta vztrajali na zastavljeni poti. Toda rezultati niso na pričakovani ravni,« je poudaril Šuler.»Svet se ne ustavlja, gremo naprej. Obrniti moramo nov list in vse misli usmeriti k naslednjemu izzivu. Moštvo bo do nadaljnjega vodil Radovan Karanović, v vodstvu kluba pa bomo v najkrajšem času poiskali novo, dolgoročnejšo rešitev na klopi. Še vedno verjamem v ekipo, ki ima kakovost. Storili bomo vse, da rezultatsko krivuljo obrnemo navzgor,« je prepričan Šuler.Za nameček so odgovorni v klubu dan po novem bolečem porazu v državnem prvenstvu proti Muri (1:2) za nedoločen čas suspendirali igralca. Kakor so zapisali na spletni strani vijoličastih, so se za kazen odločili zaradi njegove »neprimerne poteze do navijačev na vzhodni tribuni, ki je nedostojna vrednotam vijoličastega dresa in klubskega grba«.»V položaju, v katerem smo, se absolutno od vseh pričakuje, da je pripadnost klubu, navijačem na prvem mestu. Poteza po tekmi proti navijačem je poteza proti klubu,« je razloge za suspenz pojasnil športni direktor Maribora, ki je po nedeljskem porazu z Muro na prvenstveni lestvici zdrsnil na šesto mesto.»Takšno vedenje je nesprejemljivo, nešportno in neetično, zato bo tudi sankcionirano. Po nedopustnem ravnanju se moramo odzvati, Andrej Kotnik je do nadaljnjega v suspenzu, ker nihče, ne igralec niti funkcionar nikdar ni bil in more biti nad klubom. Kotnika smo odstranili iz prve ekipe, sledila bo tudi denarna kazen,« je še dejal Šuler.