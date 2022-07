Mariborčani prepuščajo vlogo favorita Šerifu: Tudi oni imajo slabosti

V​ Ljudskem vrtu bo v sredo (20.15) gostoval serijski moldavski prvak Šerif, ki je v prvem kolu izločil mostarski Zrinjski po zaslugi avtogola na povratnem dvoboju v Kišinjevu. Mariborčani so po remiju brez golov na prvem obračunu s Šahtjorjem iz Soligorska nato beloruske prvake premagali na povratnem obračunu v Turčiji, ko je dva zadetka za končnih 2:0 dosegel napadalec Roko Baturina.

»Sploh druga tekma v Turčiji je prava pot, ki ji moramo slediti. Tako moramo igrati evropske tekme, kompaktno, in potem iskati naše priložnosti iz protinapadov in protinapadov ter tako priti do rezultata,« je na torkovi novinarski konferenci dejal Baturina. Skupaj še z devetimi soigralci ga trener Radovan Karanović ni uvrstil v začetno postavo uvodne preizkušnje nove sezone 1. SNL proti Radomljam, ki so v Ljudskem vrtu minuli konec tedna poskrbele za veliko presenečenje in branilcem naslova prizadejale boleč poraz kot uverturo v drugo evropsko preizkušnjo tega poletja.

»Nasprotnika smo analizirali tako kot prejšnjega, gre za nasprotnika, ki je na novo sestavil ekipo, devet igralcev, ki tekme začenjajo, je prišlo v tem prestopnem roku. Definitivno zelo kvaliteten nasprotnik, mislim, da smo se dobro pripravili, v tekmo moramo z našim načinom razmišljanja,« je povedal Karanović: »Tekma z Radomljami je za nami in v nobenem primeru mislim, da je ni potrebno več omenjati. Naše misli so že usmerjene v novo tekmo. Šerif je definitivno favorit, a kot je rekel Roko, imamo nek izhodiščni položaj, moramo biti maksimalno disciplinirani in zbrani na tej tekmi. Tudi oni imajo svoje slabosti, ki jih bomo morali izkoristiti. Lahko se zgodijo dobre stvari.«

Dodal je še: »Pričakujem, da se Šerif ne bo zaletel na tej tekmi, pričakujem tudi z njihove strani zelo disciplinirano igro. V vsakem primeru vse razen poraza pride v poštev, vseeno nas čakata dve tekmi, gol v gosteh več ne velja, tako da so možnosti odprte. Najpomembneje je ne izgubiti.«

Želel bi si nekaj več potrpljenja

Sobotna preizkušnja z Radomljami je bila tudi prva po prestopu vezista Antoina Makoumbouja, ki ga je Karanović v zadnjih tednih večkrat označil za »gonilno silo«. A prepričan je, da je v ekipi dovolj primernih kandidatov, da bi iz rok Afričana prevzeli pomembno vlogo na igrišču.

»Normalno, da je hendikep, toda v kratkem obdobju smo že nadomestili igralce, ki smo jih poleti izgubili. Kot trener bi si le želel videti tudi malce več razumevanja s strani določenih navijačev, takšnih igralcev ne moreš nadomestiti prek noči. Z nekaj več razumevanja bi dobili tudi veter v hrbet, prepričan sem, da bo ekipa znala nadomestiti ta primanjkljaj,« je še povedal Karanović, ki mu skrbi povzroča poškodba vezista Marka Božića.

Baturina, čigar oče je nekdanji soigralec Šerifovega trenerja Stjepana Tomasa, je povedal, da nima nobenih posebnih informacij iz gostujočega tabora.

»Naš izhodiščni položaj temelji na branjenju in (pol)protinapadih, imamo hitre igralce v napadu in mislim, da je to edina pot v Evropi. Na evropskih tekmah v Mariboru je gotovo čutiti energijo občinstva, ljudje so blizu igrišču, le žal mi je, da nisem uspel doseči gola,« je dodal nekdanji član ljubljanskega Brava.