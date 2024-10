Mariborčani v vroči Fazaneriji za skok na vrh

Kaj v 1. SNL čaka vodilno Olimpijo in branilca naslova Celje ob prehodu iz evropskega raja v domači pekel? To je zdaj ključno vprašanje za ligaško fronto, na kateri postaja vse bolj dramatično. Ta konec tedna bodo tekme 13. kola, prva današnja v Ajdovščini je le ogrevalna za drugo, najbolj vznemirljivo: Maribor bo gostoval v Fazaneriji pri nabrušeni Muri. Po sijajnem evropskem večeru pa Ljubljančane in Celjane jutri čakata manj zahtevna, a lahko tudi neprijetna izziva v Stožicah in Domžalah. Koper bo gostil neposrednega tekmeca za 4. mesto Bravo.

Ajdovščina: Primorje – Nafta (sodnik Žan Jazbec): Ajdovci imajo sijajno priložnost, da tako rekoč razrešijo svoj prvoligaški status že po tretjini prvenstva. Zmaga pomeni natanko to, premalo ambiciozni Lendavčani so brez zajetnejšega vložka madžarskih plačnikov obsojeni na hitro slovo. Ob upoštevanju, da se bodo Domžalčani »sestavili«. Ajdovski rdeče-črni so, kot nekoč, imeli srečno roko pri izbiri tujcev, še posebej iz BiH. Prvi strelec Semir Smajlagić je razlog, da bo v Ajdovščini tudi kakšen tuji lovec na napadalce.

Boštjan Cesar je minuli teden v Sp. Šiški zmagovalno štartal na mariborskem trenerskem stolčku, v Murski Soboti pa ga čaka še zahtevnejša preizkušnja. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Murska Sobota: Mura – Maribor (Martin Matoša): Soboški trener Oskar Drobne je po nesrečno izgubljenem trilerju v Celju že opravil prvo mini selekcijo in sprožil odziv, ki ni pogodu vijoličnim: aktiviral je čustvene potenciale, ker igralskih nima na voljo za bitko z Mariborčani. Zanje z »nabiralcem« trenerskih izkušenj Boštjanom Cesarjem, ki je potreboval naglo asistenco plačnika Acuna Ilicalija, v ospredju šteje le zmaga. Na roke jim gredo izčrpavajoče​ evropske bitke že uglašenih, tekmovalnih in vščenih hkrati Ljubljančanov in Celjanov. Zadnje gostovanje v Fazaneriji je minil v znaku mariborske navijaške skupine Viole. »Topovseki udar« je prinesel poraz za zeleno-mizo z 0:3.

So sodniška pojasnila pomirila prvega moža Kopra Anteja Guberca? FOTO: Mediaspeed.net

Koper: Koper – Bravo (Slavko Vinčić): Že spodrsljaj v primorskem derbiju je dvignil »pokrov« predsedniku Kopra Anteju Gubercu, drugi, ki to le ne bi bil, saj Šiškarji niso kar nekaj, bi ... Vse je odvisno od tega, na kakšen način. Po ostrih kritikah proti sodnikom – večina je bila upravičenih – so Koprčani dobili delno zadoščenje: derbi bo sodil najboljši sodnik. Za pomirjanje strasti in tvorno »obračunavanje« na relaciji Koper – sodniki so na sedežu krovne organizacije izpeljali tudi »mediacijo«.

Celjska adujta proti Radomljanom Mario Kvesić in Luka Bobičanec sta spočita. FOTO: Mediaspeed Sportida

Domžale: Kalcer Radomlje – Celje (Anže Jerić): Radomljani niso od muh, upajo, da so prvaki v predstavi za sladokusce porabili preveč moči. To je račun brez krčmarja: Edmilson, Mario Kvesić, Luka Bobičanec, Matija Kavčič, Nino Kouter, Jošt Pišek, Clement Lhernault, Marco Dulca, Aljaž Krefl ... imajo »polna pljuča« in jih turška bitka ni utrudila. Ko se bo vrnil Žan Karničnik, bodo dejansko zastrašujoči. Celjani, ki jih je Albert Riera že skoraj povsem ukrojil po svoji volji in željah, se lahko premagajo sami, ob vendarle spodobni dnevni formi in maksimalni bojevitosti Radomljanov.

Victor Sanchez (desno) in njegov pomočnik Ioannis Kontoes se bostas resno lotila tudi takitčne prirpave za zadsnje Domžalčane. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana: Olimpija – Domžale (Alen Borošak): To je trenutek, na katerega je čakal Olimpijin trener Victor Sanchez. Kakšen bo odziv po fizično naporni evropski bitki? Nasprotnikov ima veliko, od utrujenosti, slabega igrišča do nepredvidljivih Domžalčanov, ki so prvi ustavili zeleno-beli zmagovalni niz. Zadnji na lestvici so zelo slabi, a tudi takšni so očitno lahko trn v peti. Razlika v kakovosti v 15 letih še ni bila tako očitna, a Ljubljančanom ne zagotavlja mirnega spanca. Še dobro, da je Sanchez tudi natančen, premišljen in predvsem trener z igralskimi izkušnjami, ki natanko ve, kako lahko slab je dan potem.