Mariboru zaradi navijačev nova globa in pogojna obsodba

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je imel tudi po 11. krogu slovenske prve lige polne roke dela. Po tekmi med Mariborom in Celjem (1:2) je zaradi neprimernega vedenja navijačev oglobil oba kluba, Mariboru pa je izrekel tudi odloženo pogojno obsodbo zaprtja tribun v Ljudskem vrtu za domače navijače za eno tekmo.

Nogometni klub Maribor bo moral plačati globo v višini 3450 evrov. Kazen je posledica nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Mariborske viole so si privoščile žaljivo skandiranje, s tribun so navijači metali predmete na igrišče, na tribunah prižigali bakle. Prav tako so bili na tekmi priča navijaškemu vdoru na igrišče, kar je bila po mnenju disciplinskega sodnika posledica pomanjkljive organizacije.

Jeglič je Mariborčanom zaradi nešportnega dogajanja izrekel tudi kazen igranja ene domače tekme brez gledalcev na vzhodnem ter južnem delu stadiona Ljudski vrt. Kazen ne bo izvršena, če vijoličasti v roku dveh mesecev od izdaje tega sklepa ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.

Kaznovani so bili tudi gostje iz Celja z globo v višini 2000 evrov. Štajerski derbi je zaznamovalo nešportno in neprimerno vedenje tudi navijačev gostujoče ekipe. Ti so žaljivo skandirali, metali predmete na igrišče, prižigali prepovedane bakle.

Na vrhu prvenstvene lestvice je Olimpija z 22 točkami, Maribor na drugem mestu zaostaja eno točko, sledita Koper in Celje z 20 točkami.