Hrvaški Belokranjec je jezen, ker je zabil premalo golov

Minuli konec tedna je lokalni derbi potrdil veliko krizo Domžalčanov, sosedje iz Radomelj so jim pripravili učno uro, v kateri je poleg strelca dveh golov Nina Kukovca v ospredje stopil tudi najstnik (roj. 27. maja 2005) Matej Malenšek. Dosegel je že tretji gol v sezoni, s čimer je najučinkovitejši najstnik v 1. SNL. Med drugim je v 1. SNL zabil gol tudi Celju in Olimpiji. Kako se je 19-letni Hrvat iz Spahićev, onstran Kolpe, znašel v Radomljah in kje je naredil prve nogometne korake? »Glavni krivec za mojo nogometno pot je bil sošolec iz osnovne šole Gal Kavšek. Ker je on treniral pri Beli krajini, me je zvabil,« je razkril krilnmi napadalec.