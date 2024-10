Štart Boštjana Cesarja polepšal mojster, ki ga Ante Šimundža ni imel na voljo

Tretjina slovenskega nogometnega prvenstva je naposled postavila stvari na pravo mesto: Olimpija, Maribor in Celje so na vrhu lestvice. V 12. kolu so hodili po robu prepada branilci lovorike Celjani, zeleno-beli so se z najdaljšega gostovanja vrnili brez praske, vijoličnim pa je z novim trenerjem Boštjanom Cesarjem že takoj uspelo to, kar jim ni pod vodstvom Anteja Šimundže – prvič v sezoni so premagali enega od »evropskih« tekmecev.

»Pomembna je le zmaga,« je kratko in jedrnato pometel derbi v Spodnji Šiški pod prag mariborski kapetan Martin Milec. Šišenska bitka brez sijaja je razkrila, zakaj vijolični s Šimundžo niso imeli točke, dveh ali treh več na lestvici. Pogrešali so El Arbija Soudanija. Rekonvalescent je v svojem prefinjenem slogu, s strelom z 18 m z levico v desni kot vratarja Matije Orbanića, odločil zmagovalca bolj kot ne dolgočasnega derbija.

»Bližje je bilo 0:0. Odločilna je bila mariborska večja širina v konici napada. Tekmeci so izkoristili eno priložnost. Mi smo bili kompaktno solidni, slabo pa smo izpeljevali pol nasprotne napade z veliko prostora, potem ko smo dobili večino dvobojev na sredini igrišča. Izgubljali smo preveč žog v zadnjem delu, bili smo preveč površni,« je ocenil domači trener Aleš Arnol.

Novinec med prvoligaškimi trenerji Cesar na neugodnem igrišču v Spodnji Šiški ni izbral taktike na glavo, tudi ni podlegel želji po ugajanju. Maribor je bil precej rutinski, previden, zanesljiv in potrpežljiv. Dočakal je izbruh posameznika z dodano vrednostjo. »Že vrsto let vem, kdo je Soudani,« je 42-letni Ljubljančan na vijolični klopi dal vedeti, da odlično pozna kakovost še dober mesec dni 36-letnega Alžirca. Njegov gol je zagotovo polepšal Cesarjev klubski ognjeni krst in tudi mariborsko podobo.

El Arbi Soudani je zaradi poškodbe izpustil kar osem tekem v tej sezoni 1. SNL. FOTO: NK Maribor

»Igrali smo dobro tekmo, bilo je težko, na trenutke smo tudi trpeli. Čestitke fantom, da so se odzvali, kot so se. Narekovali so ritem, tako mora vselej igrati Maribor. Bravo je imel le eno priložnost. Vesel sem zmage, posvečamo pa jo slavljencu. Maribor praznuje rojstni dan, zmaga je naše darilo,« še ni bil povsem sproščen reprezentančni rekorder, ki ga že konec tedna čaka nova zahtevna preizkušnja v Murski Soboti.

Izidi 12. kola Nafta – Olimpija 0:1 (1300, Sanchez 8.; posest žoge v %: 38:62; streli: 7:11; na vrata: 4:4; koti: 3:2; prekrškli: 22:10), Bravo Kostel – Maribor 0:1 (800, Soudani 84., posest žoge v %: 45:55; streli: 8:11; na vrata: 4:5; koti: 3:4; prekrški: 10:9); Celje – Mura 4:3 (1500, Kvesić 63., Kučys 69., Vuklišević 75., Matko 80.; Vizinger 8., 48., Maroša 86., 11-m; rdeči karton: Zec 77./2RK; posest žoge v %: 67:37; streli: 18:10; na vrata: 10:5; koti: 6:4; prekrški: 11:10), Koper – Primorje 3:4 (400, Petriško 27, 11-m, Matondo 82., Jurić 93.; Smajlagić 6., 41., Babin 9., Petek 46.; posest žoge v %: 59:41; streli: 12:14; na vrata: 7:6; koti: 3:2; prekrški: 13:19), Domžale – Kalcer Radomlje 1:4 (500, Šturm 10.; Kukovec 23., 60., Davidović 31., Malenšek 38./11-m; posest žoge v %: 42:58; streli: 6:13; na vrata: 5:8; koti: 8:5; prekrški: 9:10) Vrstni red strelcev: 6 – Kučys (Celje), Vizinger (Mura), Smajlagić (Primorje). Pari 13. kola: Primorje – Nafta, Mura – Maribor (oba 26. t. m.), Koper – Bravo, Radomlje – Celje, Olimpija – Domžale (vsi 27. t. m.). 2. SNL, 11. kolo: Gorica – Aluminij 1:1, Drava – Tabor 2:4, Triglav – Krka 3:0, Kety Emmi&Impol Bistrica – Vitanest Bilje 1:1, Ilirija – Slovan 0:0, Beltinci Klima Tratnjek – Dravinja 0:0, Jadran – Brinje Grosuplje 0:2, Rudar – Tolmin 2:1; vrstni red: Gorica 25, Triglav 24, Aluminij 23, Tabor 19, Beltinci, Dravinja in Jadran po 17, Brinje 15, Bistrica 14, Krka 13, Bilje 12, Rudar 11, Ilirija 10, Drava 8, Tolmin 7, Slovan 5.

Celjani s kakovostjo do preobrata

Še bolj zahteven teden čaka mariborska »evropska« tekmeca Olimpijo in Celje, ki bosta v četrtek v konferenčni ligi gostila LASK in Bašaksšehir. Zeleno-beli so imeli malo manj težav v Lendavi, potem ko so prek Španca Alexa Blanca že v uvodnih minutah prišli do vodstva. A ni šlo vse gladko, neučinkovitost moti trenerja Victorja Sancheza. »Spet smo trpeli v napadu, le en strel je končal v mreži. Bolj zbrani in natančni moramo biti. Ustvarjamo si priložnosti, ki omogočajo zaključek tako napadalcem kot tudi zveznim igralcem, kar je pozitivno,« je razmišljal Sanchez. Njegov celjski rojak Albert Riera pa si zasluži oskarja za dramatične scenarije. Celjani so znova uprizorili eno od tekem, ki je parala živce navijačem. Sobočani niso izkoristili prednosti dveh golov po 48 minutah. Do konca so prejeli štiri, enega z igralcem več, ko jim je celjski branilec David Zec z drugim rumenim kartonom vrnil kanček upanja.

Raul Florucz (levo) je za Olimpijo v Lendavi prispeval asistenco, David Zec pa za Celjane izključitev. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Ta ekipa ima značaj, verjame v načrt pred tekmo in v način igre. Kljub zaostanku smo sledili načrtu, deloval je. Posamične napake so nas stale prejetih golov, a to se v nogometu dogaja. A če imaš značaj in slediš svojemu načinu igre, goli vedno pridejo in nogomet te nagradi. Zdaj se lahko popolnoma osredotočimo na evropsko tekmo,« je v svojem slogu razpredal Španec, ki se lahko vselej zanese na dolgo klop in kakovost. Mladi Litovec Armandas Kučys je le eden od kamenčkov v celjskem mozaiku, ki je, ko ne manjka nihče, še korak pred zeleno-belimi in vijoličnimi.

Na Bonifiki veselje Ajdovcev, potop Domžal

Koprčani so podvig v Stožicah takoj pokvarili z neuspehom v primorskem derbiju. Tesen poraz ne odraža realnega razmerja v dvoboju, ki so ga Ajdovci odprli z dvema goloma. Zadnji koprski zadetek za 3:4 je imel le kozmetični popravek. Junak je bil 26-letni Bošnjak Semir Smajlagić, ki se je z dvema goloma na lestvici strelcev na vrhu pridružil Kučysu in Dariu Vizingerju. Smajlagić je pred leti že igral v 1. SNL za Gorico. Še bolj »na tleh« kot Koprčani so konec tedna dočakali Domžalčani. V lokalnem derbiju so prepričljivo izgubili in se znova utrdili na dnu lestvice.