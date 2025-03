Mariborčani v zaletu, slovenski igralci v padcu

V nadaljevanju preberite:

Le teden dni je bilo dovolj za preobrat na slovenskem nogometnem odru, na katerem so po zmagi v velikem derbiju dobili šampionski zalet Mariborčani. Vijolični sicer še vedno zaostajajo za zeleno-belimi, toda trenutno razpoloženje in stanje duha gresta v njihov prid. Dvoboj za prvaka, ki ga po malem lahko v troboj spremenijo Šiškarji, gre naprej brez odmora. Danes je na sporedu prva tekma 25. kola, jutri Olimpija in Maribor nadaljujeta dvoboj za prvaka, v četrtek pa bo še derbi za obstanek v Lendavi. Dvoboj Kopra in Celja je preložen, ker prvaki v četrtek igrajo povratno tekmo osmine finala v Luganu, kjer bodo branili prednost z 1:0.

Veliki derbi razblinil vse neznanke o tem, v katero smer gre slovenski klubski nogomet. V prvem derbiju v sezoni je bilo v začetnih enajstericah 13 slovenskih nogometašev, devet pri vijoličnih, štirje pri zeleno-belih. Še dva sta vstopila kot rezervista pri Mariborčanih in eden pri Ljubljančanih. Skupaj je derbi igralo 16 slovenskih igralcev. Drugi derbi je že razredčil slovensko zasedbo. Pri vijoličnih je v začetni enajsterici igralo sedem domačih nogometašev, pri zeleno-belih trije in v nadaljevanju tekme še en. Skupaj so slovenski igralci zmogli enajsterico. Nedeljski derbi?