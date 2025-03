Vijolični lovijo plen, a zeleno-beli še niso izgubili dveh tekem zapored

V nadaljevanju preberite:

Marčevska nogometna »norost« bo v 24. kolu 1. SNL jutri na vrhuncu. V Ljudski vrt vodilni zeleno-beli prihajajo s še lepo prednostjo, a s popotnico hudega spodrsljaja, ki je močno dvignil vijolične apetite in jim vrnil upanje o naslovu prvaka. Evropski junaki Celjani zaokrožujejo krog doma proti Ajdovcem. Danes bodo prve tekme kroga v Ljubljani, Murski Soboti in Domžalah.

Victor Sanchez je trenerskemu izzivalcu Boštjanu Cesarju ponudili priložnost, kakršno v tej sezoni še ni imel. In zeleno-beli vijoličnim. To so začutili tudi navijači, ki bodo napolnili Ljudski vrt. Toda polne tribune motivirajo tudi Ljubljančane, ki so v Domžalah dobili zaušnico, nokavt jim lahko zadajo le Mariborčani.

Kdo bi si mislil, da bodo Celjani prejemali čestitke za odlično obrambno igro? Tako obrambno osredotočene in postavljene jih res še ni bilo videti. Lugano je bil glavni krivec za obrambno držo in je kar dobro razkril razliko v hitrosti, še posebej poučno je bilo za mojstra s potezo več Svita Sešlarja. Albert Riera je videl zaostanek in primerno vlekel poteze, ker je tudi vedel, da bo imelo Celje v četrtek v Luganu več prostora ter izkušnjo več.