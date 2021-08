Mariborčanom vse točke pri novincu

Vijoličasti so v 4. kolu 1. SNL dosegli še tretjo zmago, edini poraz imajo iz derbija z Olimpijo. Tokrat so Kalcer iz Radomelj, ta je doživel prvi poraz, v gosteh premagali z 2:1. Mariborčani so začeli podjetneje, prevzeli pobudo, v 16. minuti pa so tudi povedli. Rok Jazbec je na vrhu kazenskega prostora spotaknil Aljošo Matka, zaradi česar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo s strelom po sredini unovčil Blaž Vrhovec.



Izbranci trenerja Simona Rožmana so bili blizu novemu zadetku v 25. minuti, a je Rok Sirk za malo žogo poslal mimo vratnice iz bližine z leve strani. A že v naslednji minuti se je mariborski napadalec prvič vpisal med strelce, ko je z glavo zadel po Matkovi podaji z leve strani. V 28. minuti pa so po zmedi v mariborskem kazenskem prostoru do svoje prve priložnosti prišli tudi Radomljani, streljal je Ivan Šarić, toda zadel le vratnico.



Radomlje pa so se v igro vrnile v 65. minuti, ko je po odbijanju žoge pred vrati Maribora Saša Varga s peto spretno ugnal Ažbeta Juga za znižanje zaostanka na 1:2. Pozneje pravih priložnosti ni bilo do same končnice tekme, v 90. pa je malce z desne sprožil Nino Žugelj in za kakšen meter zgrešil vrata gostiteljev.



Izidi, 4. kolo:

Bravo : Celje 2:1 (Kramarič 70., 90.-11 m; Svetlin 32.)

Kalcer Radomlje : Maribor 1:2 (Varga 65.; Vrhovec 16.-11m, Sirk 26.)

CB24 Tabor : Olimpija (nedelja, 17)

Aluminij : Mura (nedelja, 20.15)

Koper : Domžale (preloženo)



Vrstni red:

1. Maribor 4 3 0 1 9:7 9

2. Koper 3 2 1 0 6:3 7

3. Bravo 4 1 3 0 3:2 6

4. Radomlje 4 1 2 1 4:3 5

5. Tabor 3 1 1 1 4:2 4

6. Olimpija 2 1 1 0 4:2 4

7. Celje 4 1 0 3 5:8 3

8. Aluminij 3 0 2 1 0:2 2

9. Domžale 2 0 1 1 2:4 1

10. Mura 3 0 1 2 3:7 1







Komentarji: