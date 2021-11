Mariborski Napoleon se vrača na domačo fronto

V nadaljevanju preberite:

Za prekmurske nogometne navdušence in tudi številne po vsej Sloveniji črno-beli utelešujejo rešitelje za slovenski klubski nogomet. Nogometaši na igrišču pišejo velika poglavja, ki imajo tudi zanimiva ozadja. Ante Šimundža in Amadej Maroša, ob strelcu čudovitega prvega Murinega gola Tomiju Horvatu četrtkova junaka najodmevnejše zmage (in najbolj presenetljive) v evropskih nogometnih pokalih tega tedna, sta vse prej kot prijatelja. Saj ni treba, da sta, a vsak je mojster svoje obrti. Mariborski Napoleon v taboru Sobočanov že skoraj tri desetletja piše zanimiva poglavja v igralski in trenerski vlogi, od prvega slovenskega strelca iz slovenske lige v ligi prvakov do prvega trenerja, ki je slovenski klub popeljal do evropske pomladi ...