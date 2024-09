Bogati stric iz Amerike je prišel in videl Muro, kakršno si lahko le želi

V nadaljevanju preberite:

Šova in predstavitve nove »metle« v športnem parku v Fazaneriji ni preprečilo niti vreme. Dež in temperatura, nižja od 10 stopinj Celzija, v koledarsko še vedno poletju so celo ogrele nove sile črno-belih. Hrvaški napadalec Dario Vizinger je v golgetrskem slogu pospravljal odbitke v mrežo in napovedal učinkovito sezono. Vrhunec prve tekme 8. kola 1. SNL pa je bil prvi gol Stevena Junčaja, sina glavnega »plačnika« in teden dni tudi športnega direktorja Mure Georga Junčaja.

Ameriška družinska naveza je dvigovala obrvi privržencem Mure in vznemirjala tudi širšo regijo, a je sobotna premiera razkrila, da se v Murski Soboti lahko sanja o čem več. »Naslov prvaka,« je v pogovoru za Delo, ki ga bo mogoče prebrati jutri, drzno ustrelil Junčaj st. Kdo ve, morda je vizionar, vsekakor pa Američana zanimajo le velike stvari, zmage, Evropa ...