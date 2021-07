Martinez izpolnil željo Neymarju: Argentina in Messi v finalu

Argentinski vratar Emiliano Martinez je bil junak polfinalne zmage Argentine proti Kolumbiji po strelih z bele točke. FOTO: Nelson Almeida/AFP



Naključni junak in št. 1

2007

je bilo leto, ko sta se v Venezueli Brazilija in Argentina zadnjič pomerili v finalu Cope America, Brazilija je bila boljša s 3:0

Južna Amerika je dobila, kar je želela: veliki finale celinskega prvenstva, Brazilija proti Argentini,proti. Toda ni manjkalo veliko, da bi namesto Argentincev v nedeljo gostitelje Cope America izzvali Kolumbijci. Zmagovalca dvoboja med Argentino in Kolumbijo so odločali streli z bele točke. Loterijski zadetek je pripadel Messijevim, ki so bili za malenkost manj slabši od tekmecev: Argentinci so zadeli dve enajstmetrovki, Kolumbijci le eno. Končni izid je bil 3:2 (1:1, 1:0).Slovita Maracana v Riu do Janeiru bo v sanjskem finalu prazna, a velika tekmeca ne bosta nič manj nabrušena. Neymar je že pred razpletom drugega polfinala izbral tekmece.»Argentina, navijam zanjo. Tam imam prijatelje, ampak zmagovalec finala bo Brazilija,« je že napovedal Neymar. Virtuoz Paris St. Germaina ni le z Brazilijo izzivalec Argentincev, temveč tudi Messijev za prestol najboljšega nogometaša na svetu.Messijeva kariera serijskega zmagovalca v uradnih ali neuradnih izborih za najboljšega gre počasi h koncu, Neymarjeva se bliža vrhuncu. Toda za oba velja, da od trenutka, ko sta se ločila, po zadnji šampionski sezoni Barcelone, ki je pod taktirko zdaj španskega selektorja Luisa Enriqueja leta 2014 osvojila trojno lovoriko (liga prvakov, špansko prvenstvo in španski pokal), ne zmagujeta in ne osvajata prestižnih klubskih ter reprezentančnih lovorik.Messi na svojo prvo reprezentančno čaka že od prve tekme v argentinskem dresu, od avgusta leta 2005. Od takrat je izgubil tri finala celinskega prvenstva in enega svetovnega. Neymarja zaradi poškodbe ni bilo v šampionski zasedbi leta 2019.Messijev polfinalni učinek je bila podaja za strelcav sedmi minuti. Za Kolumbijo je v 61. minuti izenačil. Posladek in stresne minute hkrati za privržence enih ali drugih so prišle po 120 minutah bitke – zmagovalca so odločale enajstmetrovke. V vlogo glavnega junaka so postavile vratarja Argentine. Osemindvajsetletni vratar Aston Ville je Kolumbijcem ubranil tri strele:in»Branjenje enajstmetrovk je stvar sreče in zdaj je prišel trenutek, ko sem prišel na vrsto, da sem slaven,« je bil skromen Martinez, ki je že v prvi sezoni na klopi kluba iz Birminghama izenačil rekord po številu tekem brez prejetega gola (15).»Imeli smo Emija in bil je fenomenalen. Verjeli smo vanj,« je Messi pohvalil junaka, morda tudi naključnega. Selektor Argentineje bil pred prvenstvom bolj naklonjen, vratarju velikana River Plate. Toda Armani je bil pozitiven na covid-19 in je ostal doma.»Takoj smo rekli, da želimo priti v finale in ni boljšega, kot da v njem igramo proti Braziliji na njenem igrišču. Brazilija ima odlično moštvo, mi pa imamo najboljše na svetu in gremo po zmago,« je bil že v šampionskem ritmu Martinez, ki je šele 3. junija na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Čilu prvič dobil priložnost v argentinskih vratih.