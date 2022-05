Maščevanje sta v Parizu postavila na hladno

V nadaljevanju preberite:

Večerni dvoboj ob igrišču bo skoraj tako zanimiv kot tisti, ki se bo odvijal na zelenici francoskega nacionalnega štadiona. Carlo Ancelotti bo kot prvi vodil svoje moštvo v petem finalu lige prvakov, kot prvi pa lahko že četrtič dvigne cenjeno trofejo. Svojo računico ima seveda tudi Jürgen Klopp, nekoč večni poraženec se je ne glede na razplet finala že izkazal z najuspešnejšo sezono v angleški nogometni zgodovini – noben klub iz Anglije namreč ni bil tako dolgo v igri za vse štiri pokale, Liverpoolčani so v svoje vitrine že pospravili dva. Ancelottija v boju z rdečim strojem podpirajo tudi navijači Evertona in AC Milana, kaj pa so mu slednji sporočili pred velikim spektaklom?