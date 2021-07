Matjaž Kek in Rusi v Splitu, Slovaki ne

Hrvaška nogometna zveza (HNS) je potrdila prizorišča in štadione, na katerih bo njena reprezentanca igrala do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Hrvati bodo končali ciklus boja za Katar, kjer bodo 14. novembra gostili Rusijo. Štadion Poljud bo 7. septembra tudi prizorišče sosedskega derbija s Slovenijo, Slovaki pa bodo 11. oktobra gostovaliSeptembrski večer v Splitu bo prinesel eno ključnih tekem za slovensko reprezentanco, ki je začela pot proti Katarju z odmevno zmago nad Hrvaško v Stožicah, nato pa odpovedala v Sočiju in Nikoziji. Selektor Matjaž Kek in njegovi aduti bodo septembra lovili najmanj 7 točk v tekmah s Slovaško (1. 9.), Malto (4.9.) – obe bosta v Ljubljani – in Hrvaško.Pogled nakvalifikacijske skupine H ni prijeten: na vrhu kotirata Hrvaška in Rusija s po 6 točkami, sledijo Slovaška 5, Ciper 4, Slovenija 3 in Malta 1. Slovenci morajo torej čim prej začeti zbirati točke, če želijo pristati vsaj na drugem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za SP 2022.