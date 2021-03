Matjaž Kek: Jose Mourinho ni podcenil Dinama

Slovenskis selektor Matjaž Kek v teh dnevih še posebej pozorno spremlja vsak gib hrvaških nogometašev. FOTO: Jure Makovec/AFP

Zagrebški Dinamo v prvi tekmi osmine finala v evropski ligi ni bil kos težkemu izzivu, londonski Tottenham je bil zanesljiv in je z 2:0 premagal hrvaškega prvaka. Njegovo predstavo v Londonu je za za spletno stran »24sata« ocenil tudi slovenski nogometni selektor, ki bo v naslednjih desetih dnevih pozorno spremljal vsak gib hrvaških nogometašev tudi na klubski ravni.Svetovni podprvaki bodo 24. t. m. v Stožicah prvi tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za SP v Katarju prihodnje leto.ni podcenil Zagrebčane. Z izborom začetne enajsterice je dal vedeti, kaj si misli o njih. Študiozno se je pripravil za dvoboj, zaveda se, da na tej stopnji ne sme biti več spodrsljaja. Od prve minute so bili resni Londončani. Izid je takšen, kot je bil Tottenham boljši. Nič še ni končano, v Zagrebu se lahko drugače zložijo karte. A je tudi res, Tottenham je tekmec druge ravni, precej višje, kot je bil Krasnodar v osmini finala, proti kateremu me je Dinamo navdušil,« je Zagrebčanom tudi v porazu polaskal Mariborčan, ki je izpostavil vrhunstvo dvakratnega strelca»On je izjemen, sploh ne potrebuje prostora, videli smo, kako rešuje akcije pred tekmečevimi vrati. Navdušil me je, pomakne se na svojo polovico, giblje se v medprostoru, izvede globinsko podajo in deset sekund pozneje zabije gol. To je vrhunskost,« je še med drugim povedal Kek.