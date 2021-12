Tudi Matjaž Kek bo pogledoval v Nyon

Pandemija koronavirusa jo je zagodla tudi nogometni družini. Žreb izločilnega dela vseh treh Uefinih evropskih klubskih nogometnih tekmovanj, lige prvakov, evropske lige in konferenčne lige, bo zaradi poostrenih koronskih razmer in omejitev potovanj potekal za zaprtimi vrati brez prisotnosti predstavnikov klubov.

Žreb parov za izločilni del tekmovanj, skupinski del se bo končal ta teden, bo tako po novem potekal 13. decembra na sedežu zveze v švicarskem Nyonu za zaprtimi vrati.

Uefa je zaradi vse več omejitev in težav pri potovanjih spremenila tudi načrt žreba za ligo narodov za sezono 2022/23. Ta bi moral biti 16. decembra v Montreuxu, a so ga prav tako prestavili na sedež zveze v Nyon. Slovenija, ki jo bo do leta 2024 vodil selektor Matjaž Kek, bo v novi sezoni lige narodov igrala v ligi B, ki že prinaša močne tekmece, od junija do septembra 2022 bo igrala šest tekem.