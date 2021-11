Matjaž Kek: Želimo premagati Ciper, nato pa opraviti analizo

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 15. uri v Stožicah igrala zadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbranci selektorja Matjaža Keka možnosti za uvrstitev na SP že dolgo nimajo več, želijo pa končati ta cikel z zmago.

V skupini H je pomemben za vrh zgolj nedeljski derbi Hrvaške in Rusije v Splitu, kjer bosta ekipi odločali o prvem mestu v skupini in neposredni uvrstitvi na SP. Slovenija in Slovaška sta pristali v »srednjem razredu« šesterice. Slovaška bo gostovala na Malti, Slovenija bo gostila Ciper. Prav na prvi tekmi s Ciprčani v kvalifikacijah je Slovenija pustila slab vtis ob porazu z 0:1.

»Kar nekaj je teh razlogov za dober konec kvalifikacij. Eden tistih, ki mene najbolj žene, je tekma v Nikoziji, ko smo izgledali slabo, ko smo izgubili in ko je bil mogoče prelomen trenutek teh kvalifikacij. Zato pričakujem motivirano, organizirano, angažirano Slovenijo. Cilj in razmišljanja so zaključiti kvalifikacije z zmago,« je pred nedeljsko tekmo v Stožicah pojasnil Kek.

Vprašljiv Šporar, vračajo se Kurtić, Bijol in Gnezda Čerin

Kek je dodal, da bo skoraj zanesljivo nared za tekmo tudi Miha Zajc, vprašljiv pa je Andraž Šporar, tudi nekaj drugih nosi posledice tekme iz Trnave. »Vračajo pa se Jaka Bijol, Jasmin Kurtić in Adam Gnezda Čerin, tako da imamo širši kader,« je povedal Kek in dodal, da sta se od reprezentance že poslovila poškodovani Haris Vučkić in Miha Blažič, ki je na Slovaškem dobil rdeči karton.

Za tekmo s Ciprom se vračata v jato Jaka Bijol (levo) in Jasmin Kurtić (tretji z leve), že prej je odpadel Jon Gorenc Stanković (drugi z leve), nared za igro je Miha Mevlja (desno). FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Kek je dodal, da bo ekipo za jutri določil po današnjem treningu, prav zaradi odsotnosti, kartonov in zdravstvenih težav pa bo postava drugačna kot na Slovaškem. Tudi ta pa bo pred domačimi navijači skušala pustiti dober vtis za naprej. »Vedno je pozitiven vtis dobrodošel za nadaljnje delo, je pa najprej treba nekaj narediti, dati še enkrat vse na igrišču. Upam, da bomo jutri uspešni in se s pogledom usmerili proti boljši prihodnosti. Po koncu cikla bomo analizirali,« je zaključil selektor.

Slovenija (64. na lestvici Fife) ima s Ciprom (103.) pet zmag, tri remije in tri poraze. NZS pričakuje med 4000 in 5000 navijačev (pred štadionom bo možnost hitrega testa na koronavirus), tekmo bodo sodili Rusi, glavni sodnik bo Sergej Ivanov.