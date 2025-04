Aljoša Matko je bledim zmajem pokazal, kaj jim manjka

Slovenski nogometni pokal je dobil še drugega finalista, na lepo polnem štadionu Z'dežele so Celjani z 2:1 premagali Olimpijo in si priigrali dvoboj s Koprom, ki bo odločal o lovoriki in kvalifikacijah za evropsko ligo v prihodnji sezoni. Junak je bil Aljoša Matko, ki je dosegel oba gola za domačine.

Prvič v tej sezoni so Celjani premagali Ljubljančane, tudi tokrat so imeli pobudo v igri in nizali priložnosti, na koncu pa izkoristili eno več od gostov. V zadnjem delu sezone je Olimpija padla v formi, Celje pa je kljub izpadu v konferenčni ligi v Firencah dokazalo, da je kos evropski nogometni srenji.

Po slabe pol ure igre je domače v vodstvo popeljal Matko, na začetku aprila je z dvema goloma proti Bravu končal dolg strelski post in je v zaključku sezone v odlični formi, minuli konec tedna je dva gola zabil tudi Radomljam ob zmagi s 3:1. Veselje po golu napadalca Celja ni trajalo dolgo, po protinapadu je Agustin Doffo po podaji Thalissona premagal Ricarda Silvo in izid izenačil.

Nogometaši Celja in Olimpije krojijo razplet zaključka domače nogometne sezone. Foto Blaž Samec

Olimpija je imela v obrambi težav s poškodbami, manjkala sta kapetan Marcel Ratnik in Marko Ristić, poškodoval se je tudi Ahmed Muhamedbegović, zato je Victor Sanchez v drugem polčasu stavil na centralni branilski par Jordi Govea - Manu Pedreno, ki skupaj še ni igral v osrčju zadnje vrste.

Zmaji so se pomaknili pred svoj gol in začelo se je obstreljevanje gostujočih vrat, le odlični Matevž Vidovšek in prečka sta preprečila, da se mreža ni zatresla že prej. V 83. minuti rešitve ni bilo, po lepem predložku v petmetrski prostor je Matko z glavo zadel ob desni vratnici, nemočen je bil tudi Vidovšek.

V zaključnem jurišu je bila Olimpija brezzoba, znova je do izraza prišlo pomanjkanje kakovosti v napadu, kjer le Raul Florucz ni (več) dovolj za serijsko zmagovanje. Sploh proti kakovostnemu nasprotniku, kot je bilo tokrat Celje, ki bo 14. maja v finalu za pokalni naslov igralo s Koprom.

Pokal Pivovarne Union, polfinale:

Celje – Olimpija 2:1 (1:1)

Matko 28, 83; Doffo 34.