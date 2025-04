Milan z vročim Jovićem razbil sanje Interja o trojni kroni

Udinese nemočen proti Juventusu

Nogometaši iz Vidma so v 33. krogu italijanskega prvenstva v Torinu izgubili z 0:2. Slovenski reprezentant Jaka Bijol je odigral celotno tekmo za Udinese, njegov klubski in reprezentančni soigralec Sandi Lovrić pa je bil na igrišču do 71. minute. Na vrhu razpredelnice sta milanski Inter in Napoli, oba imata po 71 točk.