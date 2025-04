Šampionski triler na Hrvaškem zaostril še Slovenec

Niti stavničarji se ne morejo poenotiti o tem, kdo, kaj, kako in zakaj, se hrvaško nogometno prvenstvo zapleta in spreminja v srhljiv triler, ki ga je včeraj zabelil še slovenski trener Simon Rožman. V 31. kolu je Štorčan po petih zaporednih porazih dočakal prvo zmago, odkar je prevzel Osijek, in osvojil srca navijačev Hajduka ter Dinama. Osiječani so slavili na Rožmanovi Rujevici, kjer je nekdanji trener Celja, Domžal in Maribora na trenerskem stolčku Rijeke dosegel velike uspehe. Zmaga Slavoncev ne bi mogla bolj zaostriti šampionske bitke, saj je preprečila, da bi Rijeka ušla velikima tekmeca, ki sta prejela hudi zaušnici. Dinamo je z 0:1 izgubil pri Gorici, Hajduk z 0:1 doma proti Istri. Ta konec tedna bo znova napeto, v 32. kolu bo Rijeka gostoval pri Dinamu, Hajduk pa v Osijeku. Rijeka in Hajduk sta na vrhu poravnana s po 56 točkami, Dinamo zaostaja za štiri točke.