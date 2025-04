Konec 13 let dolge zgodbe, ki je prinesla pravljični naslov

Angleški nogometni klub Leicester bo v tej sezoni izpadel iz elite in se znova seli med drugoligaše, ob neuspehu pa so v klubu objavili, da ne bodo podaljšali pogodbe z 38-letnim kapetanom in ikono kluba Jamiejem Vardyjem. Po 13 letih v klubu, s katerim je v svoji drugi sezoni slavil med drugoligaši, se preselil v premier league in osvojil presenetljivi naslov prvaka v sezoni 2015/16, bo Vardy dresu in moštvu, kjer je nogometno dozorel, pomahal v slovo.

V 496 nastopih za Leicester je dosegel rekordnih 198 golov, najbolj v spominu bo ostala šampionska sezona 2015/16, ko je dosegel 24 golov, zadel je na enajstih tekmah zapored in postavil rekord. Napadalec, ki ni slovel po najbolj športnem načinu življenja, (bil) je ljubitelj tobaka in redbulla, je bil na igrišču vedno zelo zagrizen ter postal ljubljenec navijačev.

FOTO: Andrew Boyers/Reuters

»Jamie je unikaten, neskončno sem hvaležen za vse, kar je dal našemu klubu,« je ob tem dejal predsednik Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Vardy je z dobrimi predstavami v Leicestru dobil tudi vpoklic v angleško izbrano vrsto, zanjo je dosegel sedem golov na 26 tekmah. Zaenkrat 38-letnik še ni sporočil, če bo kariero nadaljeval.