Matthäus okrcal Kroosa, pohvalil pa je le njegovo pričesko

Po kritikah povratnika Thomasa Müllerja, ki je dejal, da si je Nemčija zaradi preveč obrambnega pristopa »zaslužila« izpasti z letošnjega EP v nogometu, se je oglasil še nekdanji reprezentant Lothar Matthäus. Ta se je lotil Tonija Kroosa, ki je po porazu z Anglijo v osmini finala (0:2) napovedal reprezentančno slovo, potem ko njegove predstave na euru 2020 v veliki meri niso dosegale ravni iz minule klubske sezone, v kateri je sestavljal neuničljiv trio z Lukom Modrićem in Casemirom pri Real Madridu.



»Samega sebe vidi v precej boljši luči, kot ga vidim sam,« je bil do vezista, ki je leta 2014 osvojil naslov svetovnega prvaka v Braziliji, v svoji kolumni za SportBild neusmiljen kapetan zlate nemške reprezentance s SP 1990 v Italiji. »Nič osebnega ni: čestitam mu za vse, kar je dosegel pri Real Madridu in v reprezentanci. Klobuk dol pred njegovo kariero in predstavami na splošno, Toni je izvrsten in eleganten igralec. A njegove predstave na euru so razočarale, ni znal voditi ekipe,« je nadaljeval Matthäus.



Dodal je: »Pogrešal sem strast, ogenj in podaje v globino. Vsi ti dotiki z žogo ti ne pomagajo, lepo jih je sicer gledati, a niso učinkoviti. Njegove hitre podaje po tleh in dolgi predložki so kot njegovi lasje: lepi in čisti, popolnoma korektni. A to jemlje čas in duh igri. Preveč je bilo podaj vstran, zelo se je potegnil nazaj ... Ko igraš s tremi branilci, to nima smisla! Te dolge podaje lahko pošiljata tudi Ginter ali Hummels. Prevzel je zelo malo odgovornosti. Manjkalo pa mu je tudi odločnosti.«

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: