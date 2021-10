Mbappe ozmerjal Neymarja, a pravi, da sta se že pobotala

Francoski napadalec Kylian Mbappe, ki se mu pogodba izteče junija 2022, je tudi potrdil, da je še nedavno zahteval prestop. Poleti je bilo prelitega veliko črnila okoli njegove morebitne selitve iz vrst Paris Saint-Germaina k madridskemu Realu, a se na koncu ni zgodilo nič.



»Še daleč smo od tega, da bi ostal, glede na to, da sem to poletje želel oditi. Moje ambicije so bile jasne, klubu sem želel omogočiti možnost, da pripelje zamenjavo. A v tem trenutku to ni moja prioriteta, že sem porabil veliko energije to poletje. Izmuči te,« je za L'Equipe dejal Mbappe.



Dotaknil se je tudi prerekanja s soigralcem Neymarjem med nedavno ligaško tekmo z Montpellierjem, priznal je, da je Brazilca ozmerjal z besedo klošar.



»Da, da, to sem rekel. To so stvari, ki se v nogometu dogajajo ves čas. Le nerazčiščeno ne sme ostati. Zato sem takoj po tem, ko se je dvignilo toliko prahu, govoril z njim glede tega. Že sva si izmenjala nekaj takšnih besed v preteklosti in to se bo tudi nadaljevalo, ker želiva zmagovati, a ne smeva gojiti nekih zamer. V tem primeru ni nikakršnih, saj spoštujem igralca in človeka, občudujem ga. A to je vse, nisem bil zadovoljen s podajo. Tudi meni se je nekega dne zgodilo nekaj podobnega, jaz nisem podal in on ni bil zadovoljen. A ni nobene težave,« trdi Mbappe. ​

​Igrati z Messijem je privilegij

​Neymarjevo prijateljevanje z zvezdniško okrepitvijo poletnega prestopnega roka Lionelom Messijem so mnogi videli kot znak, da se bo Mbappe v morda svoji zadnji sezoni v pariškem dresu moral precej potruditi za vsako podajo. Francoz je sicer prvi strelec Parižanov na začetku sezone in je bil tudi podajalec pri doslej edinem zadetku Messija – na tekmi drugega kola skupinskega dela lige prvakov za končnih 2:0 proti Manchester Cityju.



»Nikoli si nisem predstavljal, da bo prišel sem! On je eden redkih igralcev, ki sem jih uvrščal v kategorijo tistih, s katerimi verjetno ne bom nikoli zaigral. Zdelo se mi je namreč, da nikoli ne bo zapustil Barcelone. Uživam v vsakem trenutku. Ne smeš pozabiti, da to ostaja privilegij. Je nekdo, ki ljubi nogomet. Govori z vsemi, poskuša se ujeti s slačilnico na nek svoj način, četudi je malce sramežljiv. A na igrišču ni sramežljiv,« je dejal Mbappe, ki je minuli konec tedna z zvezdniškimi soigralci položil orožje v Rennesu. Tekmec Mure na oktobrski tekmi konferenčne lige je bil v ligue 1 boljši z 2:0.

