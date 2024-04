Bayern – Real Madrid (1. polčas): popolni preobrat Bavarcev, od 0:1 do 2:1

Münchenski Bayern in madridskia Real sta odprla prvi polfinalni dvoboj lige prvakov. Oba sta stara znanca izločilnih bojev elitnega klubskega tekmovanja, Bayern pa uteho za poraz v nemškem prventvu skozi ligo prvakov lovi edino lovoriko v tej sezoni.

Glavni sodnik je Francoz Clement Turpin.

Povratna tekma bo 8. maja.

Bayern igra že 21. v polfinalu najboljšega klubskega tekmovanja, 13 polfinalov je zbral v dobi lige prvakov. Samo eno moštvo je v tem pogledu boljše, to je prav Real Madrid, ki igra 33. v polfinalu, 17. v dobi lige prvakov.

Real, s 14 naslovi rekorder tekmovanja, je sicer v osmini finala z 2:1 izločil Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah prvega favorita in branilca naslova Manchester City. Bayern je na drugi strani najprej odpravil Lazio s 3:1, potem pa Arsenal s 3:2.

V sredo bo 21. uri še dvoboj Borussie Dortmund in Paris Saint-Germaina, ta dva bosta povratno tekmo igrala 7. maja. Favorit je pariški klub, ki je v nedeljo postal francoski prvak, tako da lahko gre v boj za finale sproščeno.

Nemci in Francozi so se merili že v skupinskem delu, kjer je PSG domačo tekmo dobil z 2:0, v Dortmundu pa sta kluba igrala 1:1. Za rumeno-črne je to peti polfinale lige prvakov, a prvi po letu 2013. Za PSG pa je to četrti polfinale.

Borussia je v osmini finala izločila PSV s 3:1, v četrtfinalu pa Atletico Madrid Jana Oblaka s 5:4. PSG pa je najprej izločil Real Sociedad s 4:1, nato pa še Barcelono s 6:4.

Finale bo 1. junija na londonskem Wembleyju.

Realovi nogometaši v tej sezoni lahko osvojijo obe najbolj prestižni lovoriki, za naslov španskega prvaka in evropskega. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

1. polčas:

Prvih 20 minutah je imel vajeti igre v svojih rokah Bayern. Narekoval je ritem in si priigral tudi prvo priložnost. Nemški reprezentant Leroy Sane je z leve strani prišel do strela s približno devetih metrov, a je madridski vratar Andrij Lunin z levo nogo odbil diagonalni strel po tleh.

Vinicius Junior je stekel za Bayernovo zadnjo obrambno linijo in matiral Manuela Neuerja. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Madridčani so se v skladu spričakovanji postavili čvrsto v bloku in čakali na svojo priložnost. Dočakali so jo v 24.minuti, ko so iz praktičnoprvega resnega napadalnega poskusa prišli do vodstva. Z odlično podajo v globino je zablestel Toni Kroos, dvoboj iz oči z Maneuleom Neuerjem pa je Vinicius jr. brez težav spremenil v Realovo vodstvo.

Madridčani so do konca polčasa brez večjih težav zadržali prednost kljub pritiskom Bavarcev, ki pa proti odlični obrambno postavljenim gostom niso našli načina za matno akcijo.