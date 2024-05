Pri tridesetih letih debitant postal veliki adut v ligi prvakov

Kako blizu je nemški finale lige prvakov, drugi po letu 2013 in z istima tekmecema? To je le eno od številnih pomenljivih vprašanj po prvih 90 minutah polfinalnih dvobojev v Münchnu in Dortmundu. Bayern je proti madridskemu Realu izvlekel – ali španski velikan – neodločen izid 2:2 (Leroy Sane 53., Harry Kane 57., 11-m; Vinicius Junior 24., 83., 11-m), Borussia je bila z 1:0 (Niclas Füllkrug 36.) boljša od Paris St-Germaina. Povratni tekmi bosta v Parizu, 8. t. m., in v Madridu dan kasneje.

Zdi se, da je pot proti Wembleyju za malenkost lažja za velikana iz Porurja, ki je dosegel dvojno zmago. V naslednji sezoni bodo nemški klubi v najmočnejšem tekmovanju imeli pet klubov, Borussia pa je v bundesligi na 5. mestu. Tudi pri Bayernu so lahko optimisti, imajo znanje in formulo, da zamajejo Realovo samozavest še pred odločilno tekmo.

»Zakaj smo bliže Londonu? Zato, ker nam zdaj zadostuje tudi neodločen izid,« je bil jasen dortmundski trener Edin Terzić, ki je pohvalil moštveno predstavo in dodal: »Lahko bi zabili še gol ali dva več, a tudi Parižani. Zmaga je zaslužena.«

Borussia je v svetovnem nogometu rekorderka po tem, kako ji uspeva izbrusiti in uveljaviti najbolj nadarjene nogometaše. A v tej sezoni ima junaka iz kategorije izkušenih mož. Terzićev džoker je 31-letni Füllkrug, postavni in na prvi pogled nekoliko okorni napadalec. Oboje drži, toda Borussiina 189 cm visoka »devetka« iz Hannovra na Spodnjem Saškem in tudi prvi napadalec nemške reprezentance je še veliko več kot le robustnež, ki »pospravlja« odpadke in »kampira« v kazenskem prostoru. Njegov vpliv na igro je raznovrsten, igra za moštvo.

»Ni bilo prvič v tej sezoni, da sem poskušal žogo ustreliti na bližnjo vratnico. Izšlo se je in še bolj sem vesel, ker sem zadel na tako pomembni tekmi,« je opisal gol, morda vreden dvakrat, trikrat več, kot je bila njegova odškodnina. Lansko poletje je prišel iz Werderja za 16,5 milijona evrov.

V četrtem desetletju prvič na veliki sceni

Bombarder z levo nogo Füllkrug (v minuli sezoni s 16 goli tudi prvi strelec bundeslige) je ob dveh asistencah dosegel tretji gol v tej sezoni LP, zadel je na drugi tekmi zapored. Tudi našemu Janu Oblaku je zabil gol pri četrtfinalni zmagi s 4:2.

»Niclas je napadalec, ki sodeluje v igri, je zelo dober v zraku, fizično prisoten, impresiven v dvobojih ena na ena in neprijeten za nasprotnike. Z vsemi temi lastnostmi uteleša profil napadalca, ki smo ga iskali,« se je pohvalil za izjemen ulov na zadnji dan prestopnega roka, lanskega 31. avgusta, športni direktor Borussie Sebastian Kehl. Bolj srečen ne bi mogel biti, Füllkrug je šele v svojem četrtem desetletju življenja okusil igranje v evropskih pokalih in pol kariere preigral tudi v drugi bundesligi. Razmerje v številu tekem v 1. ligi ali 2. je naslednje: 156 (56 golov): 135 (4). V tej sezoni je v nemškem prvenstvu dosegel 12 golov.

Borussia je imela tudi izjemno podporo s tribun legendarnega štadiona Westfallen, 81.365 navijačev je pognalo adrenalin po žilah domačih nogometašev, ki so skupno pretekli 119,7 km, skoraj 10 km več od Parižanov.