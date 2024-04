Podviga Borussie in Pariza, Mbappe zabil dva gola, štirje v Oblakovi mreži

Borussia Dortmund in Paris Saint-Germain sta prva polfinalista Uefine lige prvakov in se bosta merila za finale na Wembleyju. Nemški in francoski predstavnik sta nadoknadila zaostanka s prvih tekem in izločila španska velikana.

Borussia je na domačem štadionu s 4:2 (Brandt 34., Maatsen 35., Füllkrug 71., Sabitzer 74.; Hummels 49./ag, Correa 64.) ugnala Atletico Madrid in napredovala s 5:4). Slovenski vratar Jan Oblak je tako končal evropsko sezono.

PSG pa je v gosteh kljub prejetemu prvemu golu premagal Barcelono s 4:1 (Raphinha 12.; Dembele 40., Vitinha 54., Mbappe 61./11-m, 89.) in bil skupno boljši s 6:4. Katalonci so po vodilnem zadetku ostali brez izključenega Ronalda Arauja. Rdeči karton je prejel tudi trener Xavi.

Kylian Mbappe je postavil piko na i. FOTO: Franck Fife/AFP

Jutri ob 21. uri se bosta pomerila še branilec naslova Manchester City in 14-kratni prvak Real Madrid (prva tekma 3:3) ter Bayern in Arsenal (2:2).

Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Izidi:

Torek:

Barcelona – PSG 1:1– naprej PSG s 6:4

Borussia Dortmund – Atletico Madrid 2:0 – naprej Borussia s 5:4

Sreda:

Manchester City – Real Madrid (21.00) – prva tekma 3:3

Bayern München – Arsenal (21.00) – prva tekma 2:2