Mehičani s Francozom na čelu proti Brazilcem

V Katarju se je začelo klubsko svetovno prvenstvo v nogometu. Prvo oviro sta danes preskočila mehiški Tigres in Al Ahly iz Egipta.



V uvodni tekmi dneva so nogometaši Tigresa, prvaka območja Severne in Srednje Amerike ter Karibov, z 2:1 (2:1) strli odpor igralcev južnokorejskega kluba Ulsan Hyundai. Oba gola za mehiško zasedbo, ki se bo v nedeljskem polfinalu pomerila z južnoameriškim prvakom, brazilskim Palmeirasom, je dosegel 35-letni Francoz Andre-Pierre Gignac; prvega v 38. minuti, drugega pa z bele točke sedem minut pozneje. Azijske šampione je v 24. minuti v vodstvo popeljal Kee-Hee Kim.



V drugem dvoboju so bili uspešnejši nogometaši egiptovskega Al Ahlyja, ki so v Dohi z 1:0 premagali tekmece domačega kluba Al Duhail. Strelec edinega zadetka je bil v 30. minuti Hussein El Shahat. Afriški prvaki se bodo v ponedeljkovem polfinalu postavili po robu favoriziranim zvezdnikom münchenskega Bayerna, ki jim mnogi že vnaprej predajajo prestižno lovoriko.



Veliki finale bo na sporedu 11. februarja.

