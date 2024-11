Mendy od Manchester Cityja zahteva 13.8 milijona evrov

Nekdanji francoski reprezentant Benjamin Mendy je proti svojemu nekdanjemu klubu sprožil postopek, ker so mu proti njegovi volji ustavili izplačilo plač, potem ko je bil avgusta 2021 aretiran zaradi domnevnega spolnega nasilja, posilstva in spolnega napada, poroča STA.

Po dveh sojenjih so Mendyja, ki je s francosko reprezentanco leta 2018 postal svetovni prvak, pravnomočno oprostili vseh obtožb. Razsodba sodišča pomeni, da so ga v njegovem takratnem klubu neupravičeno prikrajšali za dohodek, ki mu je pripadal po pogodbi.

Zdaj 30-letni Mendy je v priporu preživel skupno pet mesecev. Iz moštva pa je bil po obsodbi izključen za skoraj dve leti, preden se mu je junija 2023 iztekla pogodba z meščani. Po razlagi sodišča so imeli pri Man Cityju podlago za prenehanje izplačevanja plačila Mendyju le takrat, ko je bil v priporu. Ko pa Mendy ni bil v priporu, so mu neupravičeno preprečili, da bi opravljal svoje delo, še poroča STA.

»Raheem Sterling, Bernardo Silva in Riyad Mahrez so mi posodili denar, da bi mi pomagali plačati pravne stroške in podpreti družino,« je dejal Mendy v svoji izjavi, poroča BBC.

Mendy je v angleški premier league zaslužil 500.000 funtov (600.000 evrov) na mesec. Francoz je bil v priporu dve obdobji, kar je predstavljalo približno pet mesecev od 22-mesečnega obdobja, ki ga pokriva njegov zahtevek. Sodnica je sodbi dejala, da je bil Mendy, medtem ko ni bil v priporu, »pripravljen in voljan« delati.

Natančen znesek, ki ga bodo izplačali, bo določilo sodišče, če klub in Mendy ne bosta poprej dosegla dogovora, poroča BBC.

Mendy se je Cityju pridružil iz Monaka za 52 milijonov funtov leta 2017 in z meščani osvojil naslov angleškega prvaka v letih 2018, 2019 in 2021. Svojo zadnje tekmo v premier ligi je odigral 15. avgusta 2021.