Trenerji se hudujejo, karavana premier league gre dalje

V nadaljevanju preberite:

Angleži se tudi v izrednih okoliščinah niso odpovedali tekmam na tako imenovani Boxing Day. Odpadle so samo tri, goli pa so na prvih nedeljskih tekmah padali kot po tekočem traku. Samo v Manchestru, kjer je branilec naslova Man. City gostil Leicester, so jih gledalci videli kar osem, od tega pet v mrežo gostov, ki bi po zaostanku z 0:4 kmalu celo izenačili. Navdušujočo formo še naprej ohranja Arsenal, čigar pripravljenost bo kot prva v novem letu preizkusila ravno ekipa Pepa Guardiole. Jezno trenerja Tottenhama Antonia Conteja po sestanku z vodilnimi možmi lige je vsaj malce pogasila zanesljiva zmaga njegovih varovancev na derbiju s Crystal Palaceom, ki ga po okužbi z novim koronavirusom v nekoč domači severni London ni smel pripeljati legendarni vezist Arsenala Patrick Vieira.