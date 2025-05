Messi ali Ronaldo? Nekega dne se bosta skupaj smejala na večerji

Lahko bi rekli, da smo imeli čast nogomet spremljati v dveh desetletjih, ki sta ju zaznamovala virtuoza lepe igre Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Mnogim nadobudnim zanesenjakom, ki se zdaj navdušujejo nad Laminom Yamalom in drugimi vzhajajočimi zvezdami, bodo čez leta zgodbo o rivalstvu, pa tudi dihotomiji in antagonizmu med Argentincem in Portugalcem posredovali starejši, kot so zgodbe o Peleju poslušali zdaj mlajši od 60 let in o Diegu Armandu Maradoni mlajši od denimo 40 let.

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta se nazadnje srečala 19. januarja 2023 v Rijadu. FOTO: Franck Fife/AFP

Messi in Ronaldo sta zares utelešala čarobnost lige prvakov, katere zadnje dejanje v sezoni 2024/25 bomo videli zadnji majski dan v Münchnu. Nihče jima še ni prišel blizu po številu zadetkov v paradnem Uefinem tekmovanju, Ronaldo je kralj strelcev s 140 goli, Messi jih je zbral 129. Težko ga bo ujel Robert Lewandowski, ki ima pri 36 letih na računu 105 golov. Med aktivnimi nogometaši na osmem mestu najdemo Kyliana Mbappeja (26 let, 55 golov) in na 11. mestu Erlinga Haalanda (24 let, 49 golov).

LP priloga Messi ROnaldo

Nihče tudi ni tako polariziral nogometnega sveta kot prav Messi in Ronaldo. Neskončne in neplodne debate o tem, kdo je boljši oziroma najboljši vseh časov, se ne bodo polegle tudi dolgo po tem, ko bosta oba obesila nogometne čevlje na klin. Njuno rivalstvo je še preseglo tista med Mohamedom Alijem in Joejem Frazierjem v boksu, Alainom Prostom in Ayrtonom Senno v formuli 1, Novakom Đokovićem, Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom v tenisu ali nekoč rokovskima skupinama The Beatles in The Rolling Stones ...

Messi in Ronaldo sta magnet za navijače. FOTO: Carl Recine/ Reuters

Messi, ki je prišel v Barcelonino nogometno akademijo La Masia, potem ko sta ga starša zaradi pomanjkanja rastnega hormona pri trinajstih letih iz rodnega Rosaria pripeljala na zdravljenje v Barcelono, je igral samo za tri klube: Barcelono (2004–2021), PSG (2021–2023) in Inter Miami, kjer je še zdaj. Na Madeiri rojeni Ronaldo se je več selil. Nase je opozoril pri Sportingu (2002–03), zablestel v Manchester Unitedu (2003–09), vrhunec doživel v Real Madridu (2009–18) ter nato igral še za Juventus (2018–21), še enkrat za Manchester United (2021–22), zdaj pa je član savdskega Al Nassra. Zlata leta njunega rivalstva so bila v devetih letih, ko sta bila tekmeca pri največjih španskih klubih Barceloni in Real Madridu. Španija, Evropa in liga prvakov ju vsekakor pogrešajo.

V reklami za Louis Vuitton sta se pojavila kot šahista. FOTO: instagram

Različna nogometaša in osebnosti

Sta nogometaša, ki sta osvojila največ lovorik, skupaj 78, Messi 45 in Ronaldo 33. Sta edina, ki sta v članskih karierah dosegla več kot 800 golov na uradnih tekmah (Messi 860, Ronaldo 934). Krasijo ju različne vrline. Ronaldo je bolj raznovrsten, telesno močnejši, hitrejši, bolje igra z glavo, Messi je boljši v preigravanju, ima večji pregled nad igro in natančnejše podaje, bolje izvaja proste strele.

Različna sta tudi po značaju; Ronaldo je bolj vročekrven in odprt, Messi bolj miren in zadržan. Tudi zato ima Portugalec več sledilcev na instagramu, rekordnih 653 milijonov (3885 objav), Messi na drugem mestu jih ima 505 milijonov (1352 objav). Ronaldo ima pet otrok, dva s špansko manekenko Georgino Rodríguez, s katero je v zvezi od leta 2016. Messi in manj znana Antonela Roccuzzo sta par od osnovnošolskih dni, spoznala sta se pri petih letih, poročila leta 2017, imata tri sinove.

Devet let je trajalo njuno rivalstvo v španski ligi. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Prvič sta se Messi in Ronaldo na igrišču srečala leta 2008 v polfinalu lige prvakov, ko je Ronaldo zapravil 11-metrovko, a je njegov Manchester United vseeno premagal Barcelono in kasneje osvojil ligo prvakov. Leta 2009 se je v finalu Barcelona oddolžila Unitedu in ga v finalu v Rimu premagala z 2:0, Messi je bil strelec drugega gola. V la ligi sta se devet let izmenjevala na vrhu strelcev, uspešnejši je bil Messi, ki je v tem času osvojil sedem naslovov španskega prvaka, Ronaldo dva. Je pa slednji z Realom štirikrat osvojil ligo prvakov, Messi trikrat. Skupaj sta se srečala na 37 tekmah v vseh tekmovanjih, Messi ima 17 zmag, Ronaldo 9, oba sta dosegla po 23 golov. V ligi prvakov sta na šestih tekmah izenačena pri dveh zmagah.

Mediji ju niso sprli

Oba sta med največjimi zaslužkarji med športniki. Za leto 2025 je Forbes Ronalda postavil na prvo mesto z 275 milijoni dolarjev, Messi je peti s 135 milijoni. Znana sta kot velika človekoljuba. Messi že od leta 2004 sodeluje z Unicefom, od leta 2007 pa ima svojo fundacijo Leo Messi Foundation, ki pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij. Tudi Ronaldo sodeluje pri mnogih projektih, večinoma okoljevarstvenih, med drugim je pomagal žrtvam cunamija leta 2004 in potresa v Nepalu leta 2015.

Njuno rivalstvo je razdelilo nogometne navdušence. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Čeprav sta bila na igrišču velika tekmeca, drug do drugega gojita veliko spoštovanje in nikdar nista govorila slabo o drugem, četudi bi si mnogi to želeli. »Drug drugega potiskava naprej,« je nekoč dejal Ronaldo. »Samo mediji si želijo, da bi bila sovražnika, toda nikdar nisem imel nobenega spora z Ronaldom,« je povedal Messi. Na trditev, da osebnostno nista kompatibilna, je Ronaldo odvrnil: »V zasebnem življenju se res ne druživa, a tako je pri večini igralcev. Upam, da se bova nekega dne vsemu temu skupaj smejala. Najino rivalstvo je treba gledati samo pozitivno.«

UEFA_Ronaldo Mesi

Ko je Ronaldo odšel iz Real Madrida v Juventus, je Messi priznal, da ga bo pogrešal: »Čeprav mi je bilo težko gledati Ronalda, kako osvaja lovorike, je dejstvo, da je bila zaradi njega španska liga prestižna.« Na Uefini podelitvi nagrad in žrebu lige prvakov pa je CR7 leta 2019 namignil, da bi v prihodnosti rad šel na večerjo z Messijem, ta pa je kasneje odvrnil: »Če bom povabljen, zakaj pa ne?«

Mundial 2026 češnja na torti

Messi je osemkratni dobitnik zlate žoge, trikrat je bil Fifin igralec leta, Ronaldo je zlato žogo prejel petkrat, Fifino nagrado dvakrat. Ronaldo pa vodi s 3:2 pri Uefini nagradi za igralca leta. Ko je Ronaldo leta 2016 s Portugalsko osvojil evropsko prvenstvo, je kazalo, da bo imel prednost pred Messijem, ko bosta oba končala karieri, saj je Argentina redno razočarala na velikih tekmovanjih, a se je spremenilo tudi to. Argentina je leta 2021 osvojila Copa Americo, leta 2022 pa tudi svetovno prvenstvo, zato mnogi menijo, da mu to daje prednost pred Ronaldom. A ta lahko spet stvari obrne na glavo, če bi Portugalska prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi dvignila zlati pokal.

Med seboj sta odigrala 37 tekem. FOTO: Dani Pozo/AFP

Kot kaže, bo mundial 2026 zadnje dejanje v 18-letnem rivalstvu, kakršnega morda ne bo nikdar več. Le zamislite si finale Argentina – Portugalska v New Yorku 19. julija 2026 ...