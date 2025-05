Ronaldo: Končano poglavje, zgodba se še piše

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je namignil, da zapušča klub Al-Nassr. Na instagramu je po koncu sezone v Savdski Arabiji zapisal: »To poglavje je končano.«

Štiridesetletni Ronaldo se je Al-Nassru pridružil leta 2022, ko je prišel iz Manchester Uniteda, pogodba mu poteče to poletje. Med 1. in 10. junijem se odpre posebno prestopno okno, ki 32 klubom, ki bodo poleti nastopili na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, dovoljuje, da podpišejo pogodbe z igralci. Al-Nassr ne bo sodeloval, bo pa savdski prvak Al-Hilal. Fifin predsednik Gianni Infantino je prejšnji teden dejal, da bi bil nastop enega najboljših igralcev v zgodovini nogometa zelo dobrodošel in da se bo tudi sam zavzel, da se zgodi.

»To poglavje je končano,« je zapisal CR7 pod svojo fotografijo v dresu Al-Nassra. »Zgodba? Še vedno se piše. Hvaležen sem vsem.«

Svetovno klubsko prvenstvo se začne 14. junija. Al-Nassr je v polfinalu azijske lige prvakov izgubil proti japonski ekipi Kawasaki Frontale, v savdski ligi je zasedel tretje mesto. Nekdanji igralec Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa je bil najboljši strelec lige s 24 goli.

Lani je petkratni dobitnik zlate žoge namignil, da bi lahko pri Al-Nassru končal kariero. Njegov večni tekmec Lionel Messi bo igral v ZDA za Inter Miami. Oba naj bi igrala tudi na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, zato gre verjeti, da bo Ronaldo za vsaj še eno sezono podaljšal kariero.