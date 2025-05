Športniki z rekordnimi zaslužki, Cristiano Ronaldo z 275 milijoni na vrhu

Lestvica športnikov, ki so v minulem letu zaslužili največ, vedno zbudi veliko zanimanja. Revija Forbes je objavila lestvico za minulih 12 mesecev, na vrhu je tretje leto zapored Cristiano Ronaldo, ki pri 40 letih še vedno služi rekordne vsote. V minulem letu je tako prejel kar 275 milijonov dolarjev.

Ronaldo je prejel 225 milijonov plače in še 50 milijonov dolarjev s posli izven igrišča. Ronaldovih 275 milijonov ni rekordnih, dva boljša dosežka doslej ima boksar Floyd Mayweather (300 milijonov leta 2015 in 285 leta 2018). Drugi na lestvici je Stephen Curry, košarkar Golden State Warriors je zaslužil 156 milijonov dolarjev, od tega 100 milijonov dolarjev stran od igrišča (oglaševanje, dresi, spominki, licenciranje, ...). Postal je šele četrti športnik s tem dosežkom, pred Curryjem je to uspelo še Connorju McGregorju, Tysonu Furyju in Rogerju Federerju.

Steph Curry je na drugem mestu Forbesove lestvice. Foto Troy Taormina/Reuters

Na tretjem mestu je s 146 milijoni dolarjev boksar Fury, na četrtem pa podajalec ekipe ameriškega nogometa Dallas Cowboys Dak Prescott (137 milijonov). Na petem mestu je veliki rival Ronalda Lionel Messi, ki je s plačo v Miamiju in drugimi zaslužki v minulem letu prejel 135 milijonov dolarjev.

Najboljših deset po zaslužkih v minulem letu je skupaj zaslužilo 1,4 milijarde dolarjev, lani je prva deseterica skupaj ustvarila 1,38 milijarde. Gre za bruto zaslužek športnikov. Več o Forbesovi lestvici lahko preberete v jutrišnjem tiskanem Delu in na delo.si.