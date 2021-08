Messi bo spregovoril, v Barceloni tudi Agnelli in Perez

Lionel Messi bo ob 12. uri razkril svoj pogled na razplet pogajanj z Barcelono in napovedani odhod iz kluba, ki mu je bil zvest dobrih 20 let. A v katalonski prestolnici je »pestro« tudi v pisarnah, saj so mediji že v soboto na letališču El Prat ujeli tako predsednika madridskega Reala Florentina Péreza kot predsednika Juventusa Andreo Agnellija. Poročali smo že, da naj bi predsednik Joan Laporta, ki je s kolegoma zadnji (javni) zagovornik nove evropske superlige, tudi zaradi Agnellija in Pereza zavrnil ponujeno finančno injekcijo luksemburškega CVC, ki je od La Lige odkupil manjšinski delež pravic do trženja komercialnih pravic. Španski klubi bi za naslednjih 50 let prejeli 2,46 milijarde evrov, v zameno pa bi CVC prejel 11 odstotkov prihodkov z naslova trženja komercialnih pravic La Lige in 10,95 odstotka avdio-vizualnih pravic za naslednjih 50 let.



Prav Agnelli naj bi odigral ključno vlogo, po poročanju madridskega dnevnika AS so podobno ponudbo zavrnili italijanski klubi, saj naj bi šlo za »kruh danes in lakoto jutri«, kot so se za madridski časnik izrazili neimenovani viri. Agnelli, Laporta in Perez naj bi v Barceloni poleg teme superlige načeli tudi omenjeni dogovor s CVC, ki mu je Real skupaj z Barcelono takoj ostro nasprotoval. Madridčani razmišljajo tudi o tožbi La Lige, ki bi se ji lahko priključil tudi veliki rival iz Katalonije.

Juventus je zaveznika našel v Milanu

Menijo, da gre za »enostranski« dogovor, ki bi privedel do »ogromnih izgub«, medtem ko bi se okoristil zgolj omenjeni vlagatelji. La Liga se za sodelovanje za nameček ni dogovorila za nekajletno obdobje, temveč kar za 50 let. V Italiji sta tovrstnemu dogovoru nasprotovala Agnellijev Juventus in letošnji državni prvak Inter. Predsednik La Lige Javier Tebas je, zanimivo, pred časom naskakoval tudi vodilni položaj v Serie A.



Real Madrid je po poročanju časnika AS izračunal, da bi CVC v naslednjih letih, če ne bo velikih sprememb, zaslužil skoraj 10 milijard evrov, v primerjavi z 2,667 milijarde, ki jih namerava vložiti. Že ob denimo minimalnem povišanju vrednosti, denimo dveh odstotkov, bi zaslužek narasel na kar 16,671 milijarde evrov, v primeru povišanja za deset odstotkov pa že na osupljivih 229,406 milijarde. Pri Realu ocenjujejo, da bi tudi 30-odstotni padec CVC zagotovil 6,958 milijarde evrov zaslužka. Po ocenah španskega velikana vlagatelji tako v nobenem primeru ne bi izgubili, za razliko seveda od španskih klubov.



»Kluba nisem pripravljen dati pod hipoteko za naslednjega pol stoletja. Tega nisem pripravljen storiti za nikogar,« je bil na novinarski konferenci, na kateri je potrdil neuspešno registracijo kapetana Messija, odločen Laporta.

