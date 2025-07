Messi dvakrat mimo Slovenca za rekord lige MLS

Lionel Messi se je vpisal tudi v anale severnoameriške nogometne lige MLS. Ob zmagi Inter Miamija proti New England Revolution z 2:1 je Argentinec dosegel oba gola za ekipo s Floride in četrtič zaporedoma v ligi na tekmi zadel dvakrat. To pred njim v MLS ni uspelo še nikomur.

Prvič je slovenskega vratarja Aljaža Ivačiča premagal v 27. minuti, nato pa je prednost svoje ekipe povišal na dva zadetka, ko je v 38. minuti izkoristil izvrstno podajo Sergia Busquetsa. Carles Gil je z zadetkom za New England deset minut pred koncem rednega dela postavil končni rezultat.

Po tekmi je trener floridskega kluba Javier Mascherano pohvalil nastop svojega nekdanjega soigralca. »Očitno je Leo poseben igralec. Zame je najboljši igralec v zgodovini tega športa,« je povedal. »Zato je neverjetno, kako še naprej počne stvari, za katere smo pred mnogimi, mnogimi leti mislili, da jih na tej stopnji morda ne bomo mogli več videti.«

Enaintridesetletni Ivačič se je v ZDA preselil leta 2019 iz ljubljanske Olimpije. Sprva je onkraj Atlantskega oceana igral za Portland Timbers, lani pa se je nato pridružil klubu iz zvezne države Massachusetts.

Drugi na lestvici strelcev

Messi je po izpadu Interja na klubskem svetovnem prvenstvu nadaljeval uspešne nastope v MLS in svojo serijo. To je začel konec maja na tekmi z Montrealom, nato je 38-letni Argentinec dvakrat zabil ekipi Columbus Crew, po klubskem SP pa spet proti Montrealu.

Skupaj je Argentinec letos v ligi zadel 14-krat in na lestvici strelcev je s 16 goli pred njim le Sam Surridge (Nashville SC). Inter je trenutno na petem mestu vzhodne konference lige MLS, sedem točk za vodilnim Cincinnatijem, a ima zaradi nastopa na klubskem SP odigrane tri tekme manj od četverice ekip, ki so na lestvici pred njim.