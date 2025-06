Na vrhu Lionel Messi, trije Slovenci v zlati sredini

Američani so objavili plače nogometašev v tamkajšnji ligi MLS. Seznam na vrhu je pričakovan, Lionel Messi je najbolje plačani nogometaš v ligi. Argentinec naj bi imel na sezono prejel najmanj 20,45 milijona ameriških dolarjev. V dveh letih in pol lahko ta znesek preseže 150 milijonov dolarjev. To mu omogočajo donosne pogodbe z Adidasom in Apple TV, kjer se višina izplačil prilagaja uspešnosti in gledanosti lige, ne pa nujno njegovim posameznim igram.

Inter Miami pričakovano kotira na vrhu lestvice ekip z najvišjimi plačami v ligi MLS. K rekordnim zneskom iz prejšnje sezone so v klubu letos dodali še pet milijonov. Tako za svoje nogometaše letno porabijo 46,84 milijona dolarjev, kar je dobrih 12 milijonov več od naslednjega kluba na lestvici – to je Toronto FC. Slednji je dom drugega najbolje plačanega igralca, Lorenza Insigneja, ki na sezono zasluži 15,44 milijona dolarjev – gre za bruto zneske.

Plačilni prag v ligi se vztrajno dviguje

Statistike kažejo, da se plačilni prag v ligi vztrajno dviguje. Toda razlike v porabi med bogatejšimi in skromnejšimi klubi so še vedno velike. V ligi MLS je 21 klubov, ki na leto za celotno moštvo porabijo manj, kot Inter Miami nameni zdaj že 38-letnemu Messiju.

Povprečna plača nogometaša v ligi MLS znaša 649.000 dolarjev letno, kar predstavlja 9,2-odstotno rast v primerjavi z lansko sezono. Število igralcev z milijonskimi zaslužki je trenutno 131. Montreal svojim igralcem izplačuje najnižje povprečne plače – 595.000 dolarjev na sezono, medtem ko je Inter Miami najbolj radodaren z 2,34 milijona dolarjev povprečne letne plače na igralca.

Slovenske nogometaše po višini plač najdemo v sredini. David Brekalo, ki igra za Orlando, na sezono zasluži 683.000 dolarjev. Mitja Ilenič v majici New Yorka prejme 391.000 dolarjev na sezono, kar je najmanj med slovenskimi nogometaši v ZDA, medtem ko Aljaž Ivačič, vratar New Englanda, zasluži 625.000 dolarjev na sezono.