Messi izgubljen v Parizu

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je v intervjuju za revijo France Football dejal, da prestop v francoski klub Paris Saint-Germain ni bila napaka. Je pa 34-letni Argentinec priznal, da se v mestu še vedno počuti malce izgubljeno. Messi je moral po 21 letih zapustiti Barcelono, potem ko si slednja Argentinca zaradi finančnih težav ni več mogla privoščiti. Pot je Messija vodila k PSG, kjer je združil moči z Brazilcem Neymarjem in Francozom Kylianom Mbappéjem.



»Prestopa k PSG ne vidim kot napako,« je v intervjuju dejal 34-letnik. Pri prilagoditvi mu pomagajo nekdanji soigralci in kolegi iz reprezentance. Zelo dobro se je ujel tudi z Mbappéjem, ki se sicer spogleduje s prestopom k Realu iz Madrida. »S tako izjemnim igralcem je res preprosto najti skupni jezik,« je bil kratek Argentinec, ki pa se vsaj na začetku svoje nogometne poti v Franciji ni najbolje znašel. Na petih tekmah je dosegel le en gol ob zmagi proti Manchester Cityju v skupinskem delu lige prvakov.



Težave mu povzroča tudi prilagoditev na Pariz. »Moram priznati, da se v Franciji in v Parizu počutim še nekoliko izgubljeno. Moram bolje spoznati mesto, da mi bo vse skupaj bolj domače,« je priznal Messi, ki z ženo in tremi otroki še vedno živi v hotelu.

Spregovoril je tudi o družini in prepričanju, da bo kariero lahko zaključil v Barceloni. »Družina je pri prilagajanju boljša kot jaz. Mislil sem, da je vse urejeno in da manjka le še moj podpis na pogodbi. Zame in za družino je bilo jasno, da bom kariero zaključil v Barceloni,« je še enkrat več priznal Messi.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: