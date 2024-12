Messi zdaj najboljši tudi v Severni Ameriki

Osemkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi je bil proglašen za najboljšega igralca severnoameriške nogometne lige, je sporočilo vodstvo tekmovanja MLS (Major League Soccer).

Sedemintridesetletni Argentinec je Inter Miami pripeljal do prvega mesta v rednem delu – klub je s 74 osvojenimi točkami postavil nov rekord lige, njegova pot v končnici pa se je končala že v prvem krogu. Boljša je bila Atlanta.

Messi je v svoji prvi polni sezoni v ZDA – julija 2023 je prišel iz PSG – dosegel 20 golov in imel 16 podaj.

Prvak MLS bo znan to soboto po tekmi med Los Angeles Galaxy in New York Red Bulls. Slednji so v polfinalu izločili Orlando City Davida Brekala, pred tem pa New York City Mitje Ileniča.

Austinu Žana Kolmaniča in New Englandu Aljaža Ivačiča se ni uspelo prebiti v končnico.