Messi je na Florido privabil še enega zvezdnika Barcelone

V Miamiju so se po razočaranju v končnici zahvalili trenerju Gerardu Tatu Martinu za sodelovanje, na novo ime, ki bo vodilo Lionela Messija, Luisa Suareza in soigralce pa niso čakali dolgo. »Zelo pomembno je bilo, da nov trener pozna Lea Messija in druge zvezdnike, poznavanje lige MLS precej manj,« je bilo iskreno vodstvo kluba. Messi se je za pomoč obrnil na dolgoletnega soigralca pri Barceloni in v reprezentanci, danes 40-letnega Argentinca Javierja Mascherana.

Nekdanji zvezni igralec je v zadnjem obdobju vodil argentinski reprezentanci do 20 in 23 let, gavče je vodil tudi na OI v Parizu, kjer so v četrtfinalu izpadli proti Franciji. Za Mascherana bo služba na Floridi prva v trenerski vlogi na klubski ravni, čaka pa ga zahtevno delo, v Miamiju si obetajo boj za naslov prvaka v ameriški nogometni ligi.

Messi in Mascherano sta skupaj za Argentino igrala 13 let in ostajata tesna prijatelja tudi stran od nogometnih zelenic.