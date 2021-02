Messija med najbolj zvestimi aktivnimi nogometaši prekaša le Rus

V Španiji se vse od poletja veliko govori o morebitnem odhodu argentinskega zvezdnika Lionela Messija iz Barcelone. Navijači kluba si svojega moštva brez Argentinca sploh ne znajo predstavljati, saj je zanje debitiral leta 2003 in sodi med najbolj zveste aktivne nogometaše v najmočnejših evropskih ligah.



Pri španski Marci so izbrskali podatek, da Lionel Messi za Katalonce igra točno 16 let, 8 mesecev in 4 dni. S tem je na lestvici najbolj zvestih še aktivnih nogometašev iz najmočnejših lig pri vrhu, a ne na samem vrhu.



Še daljši staž ima namreč 34-letni ruski vratar Igor Akinfejev, ki vso svojo kariero brani za moskovski CSKA, njegov član pa je že 17 let, 8 mesecev in 4 dni.



Na tretjem mestu je 33-letni Anglež Mark Noble. Ta je za West Ham debitiral leta 2004, skupna pot pa traja že 16 let, 8 mesecev in 3 dni.



Lestvica najbolj zvestih nogometašev

1. Igor Akinfejev (CSKA Moscow): 17 let, 8 mesecev, 3 dni

2. Lionel Messi: (Barcelona): 16 let, 8 mesecev, 3 dni

3. Mark Noble (West Ham United): 16 let, 8 mesecev, 3 dni

4. Sergio Alvarez (Celta de Vigo): 16 let, 2 meseca, 4 dni

5. Oier (Osasuna): 15 let, 2 meseca, 4 dni

6. Jessy Moulin (Saint-Etienne): 15 let, 2 meseca, 4 dni

7. Francesco Magnanelli (Sassuolo): 15 let, 2 meseca, 4 dni

8. Giorgio Chiellini (Juventus): 15 let, 2 meseca, 4 dni

9. Sergio Ramos (Real Madrid): 15 let, 4 dni

10. Sammy Bossut (Zulte Waregem): 14 let, 2 meseca, 4 dni

