Messijev govor osupnil tudi njegove največje kritike

Lionelu Messiju so v domovini in po svetu kljub izjemni karieri in kopici lovorik pogosto očitali pomanjkanje vodstvenih sposobnosti, posnetki, ki so del najnovejšega Netflixovega dokumentarnega filma, pa so presenetili tudi največje kritike 35-letnega zvezdnika. Ta je pred finalno tekmo lanskega južnoameriškega prvenstva, Argentina je na štadionu Maracanã premagala domačo Brazilijo (1:0) in z Messijem na čelu osvojila prvo večjo lovoriko po letu 1993, v vlogi kapetana nagovoril soigralce in več kot očitno navdušil vse prisotne.

»Hvala vam za teh 45 dni, ki so minili brez ene same pritožbe, 45 dni, v katerih nismo videli naših družin, fantje. Dibuju (vratarju Emilianu Martinezu, op. a.) se je vmes rodil otrok, a ga sploh še ni videl, vse zaradi tega trenutka. Imeli smo cilj in zdaj nas od njega loči le še majhen korak,« je dejal Messi, ki se mu je takrat že iztekla pogodba z Barcelono.

Napovednik dokumentarnega filma, ki nosi naslov Sean eternos, campeones de America:

Dodal je: »Ni naključij, fantje. Veste kaj? Za ta pokal bi se morali meriti v Argentini (ta bi morala turnir gostiti s Kolumbijo, a so ga preselili v Brazilijo, op. a.), Bog pa ga je pripeljal sem, da bi ga lahko dvignili na ​Maracanãju in bi bilo za vse skupaj še lepše. Zdaj gremo lahko mirni in samozavestni na igrišče, ker bomo ta pokal pripeljali domov.«

Tekmo je z golom sredi prvega polčasa odločil Angel Di Maria, ki je moral zaradi težav s poškodbo (njegov nastop je pomagal preprečiti tudi njegov tedanji delodajalec Real Madrid) izpustiti finale SP 2014, ki ga je ravno tako gostil štadion Maracanã in kjer je Argentino po podaljšku premagala Nemčija.

Vrhunci finala Cope Americe 2021: