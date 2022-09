Messijev ne iščejo, Haalandu pa niso prinesli sreče

V nadaljevanju preberite:

Na kolesu je Tadej Pogačar prinesel svetovno slavo domačemu Klancu pri Komendi, a športna pot dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji se je začela z nogometno žogo v nogah pri NK Komenda. V klubu so ponosni na svojega najbolj znanega »šolarčka« in na njegove naslednike. Pogovarjali smo se s predsednikom Alešem Marinkom in vodjo mladinskega pogona Gregorjem Urhom, ki sta bila del kar 150-članske delegacije kluba na sobotni tekmi lige narodov med Slovenijo in Norveško v Stožicah. V domače kraje slovenskega kolesarskega šampiona se s prihodnjo sezono vrača članski klubski nogomet.