Messijeva fotografija s pokalom podrla Ronaldov rekord

Prejšnji rekorder je bil portugalski nogometni as, ki se je na vrh prav tako povzpel povsem po »argentinskih notah«. Ronaldov novembrski zapis po smrti legendarnega argentinskega nogometašaje namreč na Instagramu zbral 19,8 milijona všečkov, a ga je dobrega pol leta kasneje presegel, potem ko je objavil svojo fotografijo s pokalom za zmago na južnoameriškem prvenstvu. Omenjena fotografija je že presegla številko 20 milijonov.Prvi naslov Argentine na velikih tekmovanjih po letu 1993, Argentinci so za nameček v velikem finalu na štadionu Maracana premagali večne tekmece iz Brazilije, je Messi komentiral z vse prej kot izbranimi besedami, uporabil je tudi nekaj kletvic. »Kako prekrasna norija!!! To je neverjetno, hvala ti, Bog!!! PRVAKI SMO PI**A ...« se glasi del sporočila, ki ga je pripel k fotografiji s pokalom iz slačilnice.Ronaldo je po smrti Maradone objavil njuno skupno črno-belo fotografijo s pripisom: »Danes se poslavljam od prijatelja in svet se poslavlja od večnega genija. Eden najboljših vseh časov. Čarovnik brez primerjave. Odhaja prezgodaj, a za seboj zapušča brezmejno zapuščino in praznino, ki ne bo nikoli zapolnjena. Počivaj v miru, as. Nikoli ne boš pozabljen.«