Mestni derbi v Manchestru razočaral

Angleško prvenstvo, 12. kolo

V 12. kolu angleškega prvenstva sta se na Old Traffordu udarila mestna rivala Manchester United in Manchester City, tekma pa se je končala brez golov.Mestni derbi ni zadovoljil nogometnih navdušencev, saj ekipi nista igrali na ustreznem nivoju in sta kljub številnim napadalnim adutom zmogli le po 2 strela v okvir vrat.V prvem polčasu je bil pri Unitedu najbolj nevaren, ki je v 31. minuti z glavo streljal prek vrat, štiri minute kasneje pa je strelubranilV drugem delu je bilo pestro na samem začetku, ko jev 48. minuti storil prekršek za enajstmetrovko, sodniki pa so si nato s pomočjo sistema VAR še enkrat ogledali akcijo in ugotovili, da je bilv prepovedanem položaju, tako da z najstrožjo kaznijo ni bilo nič.Ekipi sta tudi v nadaljevanju pokazali zelo malo in si razdelili po točko, tako da rdeči vragi še vedno ostajajo pred svojimi sinjemodrimi rivali.Londonski Chelsea bo drevi gostoval pri Evertonu, v primeru zmage se lahko začasno povzpne na vrh lestvice.Leeds United - West Ham United 1:2 (Klich 6./11m; Souček 25., Ogbonna 80.)Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 0:1 (El-Ghazi 94./11m)Newcastle United - West Bromwich Albion 2:1 (Almiron 1., Gayle 82.; Furlong 50.)Manchester United - Manchester City 0:0Everton - Chelsea (21)Southampton - Sheffield United (13)Crystal Palace - Tottenham (15.15)Fulham - Liverpool (17.30)Arsenal - Burnley (20.15)Leicester - Brighton (20.15)