Mijatović: Ancelotti bi moral nekoga poslati k vragu

Kadarkoli se Realu iz Madrida, najuspešnejšemu klubu evropske nogometne zgodovine, zatakne, je takoj opazen in slišen alarm. In tako je bilo tudi pred dnevi ob porazu z Atleticom iz Bilbaa. Povrhu je opevani zvezdnik Kylian Mbappe zastreljal enajstmetrovko.

Pri priči so se oglasili analitiki, tudi veliki igralci iz preteklosti, med njim so tako na radijski postaji El Larguero prosili za komentar nekdanjega črnogorskega asa Predraga Mijatovića, strelca edinega gola v finalu lige prvakov 1997/98 med Realom in Juventusom. »Carlo Ancelotti je pretiran pacifist. Moral bi udariti po mizi in tudi koga poslati k vragu,« je poudaril Mijatović, ki ima sicer v teh dneh polne roke dela z iskanjem trenerja in reševanjem krize pri Partizanu v Beogradu, saj so ga kot »gasilca« povabili h klubu, pri katerem se je pred dobrimi tremi desetletji uveljavil pred odhodom v tujino.

Predraga Mijatovića v Madridu zelo spoštujejo. FOTO: Sergio Perez/Reuters

O Realu in nesrečnem Mbappeju pa je spregovoril še takole: »Imamo dobro moštvo, ki pa je trenutno psihično na dnu. Za francoskega asa bi bilo koristno, če bi zdaj kakšno tekmo začel na klopi za rezervne igralce. Tako bi se umiril, saj mu očitno tudi izvajanje enajstmetrovke ne pomaga več pri samozavesti.«