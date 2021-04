Milan Parmo in Jasmina Kurtića še bolj približal drugi ligi

Ibrahimović zadnjič rdeč pred devetimi leti

Nogometaši Parme, za katero je slovenski reprezentantigral celo tekmo, so v 30. krogu italijanske lige gostili drugouvrščeno ekipo prvenstva Milan in izgubili z 1:3.Predzadnja Parma se je hitro znašla v zaostanku, saj je že v deveti minuti zadel. Podal mu je, ki je blizu podaljšanja pogodbe z rdeče-črnimi.»Samo še nekaj malenkosti je treba urediti,« je italijanskim medijem potrdil direktor klubaje v 44. minuti podvojil prednost Milančanov, ki so pogrešaliinParma je bila tako v velikih težavah, za nameček v boju z Milanom ni mogla računati nainJe pa pol ure pred koncem tekme dobila številčno premoč po Ibrahimovićevi izključitvi (zaradi dolgega jezika je takoj prejel rdeči karton),pa je to izkoristil za Parmin gol v 68. minuti. Tudi v nadaljevanju je Parma iskala izenačenje, toda v četrti minuti sodniškega dodatka ji je zadnji žebelj v krsto zabilza končnih 3:1.Ibrahimović je v serie zadnjič prejel neposredni rdeči karton februarja leta 2012.Na prvi današnji tekmi je Spezia po preobratu premagala zadnjeuvrščeni Crotone, potem ko sta za končnih 3:2 v 89. minuti in drugi minuti sodniškega dodatka zadelainDanes se bosta pomerila še Udinese in Torino.Nedeljski spored bosta ob 12.30 odprla vodilni Interin Cagliari, ob 15.00 boz Genoo gostoval pri tretjeuvrščenem Juventusu, takrat pa bosta še tekmi Verona – Lazio in Sampdoria – Napoli. Ob 18.00 se bosta merili Roma – Bologna, ob 20.45 pa še Fiorentina in AtalantaKrog bosta v ponedeljek zvečer končala Benevento in Sassuolo.