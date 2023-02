Milan zrušil rekord, svoj načrt poznata tudi Maribor in Olimpija

V nadaljevanju preberite:

Vstopnina se nahaja v obratni korelaciji z višino prihodkov (ne gre le za običajne vstopnice, tudi za lože VIP in druge hospitality ali executive aranžmaje): nižji kot so prihodki kluba, pomembnejša naj bi bila vstopnina v njihovi strukturi. Na različnih ravneh to velja tako za Milan, četudi zveni nenavadno – nekdanji hegemon dosega le tretjino prihodkov najbogatejših – kot za Olimpijo in Maribor.

Štajerci bodo za en slovenski clasico iztržili najmanj 100.000 evrov zgolj od vstopnine, najverjetneje še več. To ni malo za klub, ki igra v 1. SNL in deluje v okolju, v katerem je prikrivanje števila prodanih vstopnic eden od nacionalnih športov. Kako s prodanimi vstopnicami iztržiti visoke prihodke in zakaj je to pomembno?