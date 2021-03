Milenko Aćimović že ima enajsterico za Španijo

V kakšnem stanju odštevate tekmo proti velikim favoritom?



Katero od taktičnih postavitev boste uporabili, morda z visoko postavljeno obrambno formacijo?



Ali so nogometaši že preveč nabrušeni in neučakani, zelo pomembno bo, kako jih boste umirili in spustili v tekmo?

Pripravljeno smo, da jih stisnemo ali pa jih čakamo. Kako se bomo zoperstavili Špancem, imamo kar nekaj taktičnih različic.



Nekoč ste bili v podobnem položaju, kot so zdaj vaši fantje.



Podporo ste prejeli tudi iz tabora članske reprezentance. Kako jo doživljate?



Pomembna bo uigranost, toda časa za temeljitejšo pripravo ni bilo veliko.



Skupina je zahtevna, kaj pa spored. Bi bilo bolje, če bi prvi tekmec, kdo drug?



Ste že izbrali začetno postavo?

Pred slabimi enaindvajsetimi leti jeigral na svojem prvem velikem tekmovanju, na članskem evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem, zdaj bo tekmovalni utrip velikega tekmovanja prvič začutil tudi v vlogi selektorja mlade reprezentance. Povrhu na domačih tleh. Vlogi se sicer zelo razlikujeta, ampak tekmovalna napetost in čustva so si podobna. Le da jih Aćimović poskuša zdaj brzdati pri igralcih, s katerimi bo poskušal presenetiti izrazite favorite Špance.Predvsem jo že komaj čakamo, potem ko je bilo že ogromno napisanega in povedanega. V ponedeljek smo se zbrali, včeraj smo opravili prvi popolni trening, toda najpomembnejše je, da so vsi prišli zdravi in da lahko začnemo prvenstvo.To je ena od različic, toda zanjo moramo biti kompaktni in zbrani, glave morajo biti hladne. Ta postavitev je lahko zelo tvegana in zahteva tudi moštveno uigranost. Pri tem se nikakor ne bomo mogli zanašati na posameznike. Pripravljeno smo, da jih stisnemo ali pa jih čakamo. Za to, kako se bomo zoperstavili Špancem, imamo kar nekaj različic.Vedo, kakšen nasprotnik in turnir jih čaka. Niso vročih glav in so povsem osredotočeni na nalogo. Znajo se izklopiti, umiriti in mirno počakati na tekmo, v katero morajo iti zelo pametno.Na istem smo, vsi komaj čakamo, da se začne. Vsi smo šli čez isto stvar, ponavadi se okoli takšnih tekem in prvenstva zelo veliko dogaja, veliko je živčnosti, a ker nogomet obožujemo, še toliko bolj želimo, da se začne. Čutim pozitivno živčnost, podobno kot jo čutijo igralci.Vsaka podpora nam pomeni zelo veliko, a članska je še dodatna spodbuda.K sreči so fantje oziroma jedro moštva skupaj že nekaj let. Poznajo se in s tem se ni bilo treba ukvarjati. Zdaj morajo le pokazati, kaj zmorejo.Kaj bi bilo boljše ali slabše, ne morem govoriti zdaj. Po prvenstvu morda. Igramo tri tekme, na voljo je devet točk. Po prvi tekmi še nihče ne bo izpadel ali napredoval. Vsaka tekme šteje, tekmi proti Španiji ali Italiji sta le medijsko bolj izpostavljeni. Verjamem pa, da smo se sposobni uvrstiti na eno izmed prvih dveh mest v skupini in s tem v četrtfinale.Najbolj sem bil živčen, ker so še nekateri v nedeljo igrali tekme. Ko so v ponedeljek prišli zdravi, je bilo vse jasno. Da, imam postavo, neznank ni. Vsi so spočiti in pripravljeni. G. N.