Mislav Oršić je pokopal slavni Tottenham

Nogometaši zagrebškega Dinama so na današnji povratni tekmi osmine finala evropske lige v rednem delu nadoknadili dva gola zaostanka s prve tekme iz Londona, v podaljšku pa so dokončno spravili na kolena Tottenham in slavili zmago s 3:0. Junak tekme na štadionu Maksimir je bil Mislav Oršić, ki je dosegel tri gole v 62., 83. in 106. minuti.



Slovenski reprezentant Petar Stojanović je za hrvaške prvake igral od 90. minute, v tretji minuti sodnikovega podaljška pa je prejel rumeni karton.



Med najboljšo osmerico so se danes prebili še Arsenal, Granada in Roma. Arsenal je sicer izgubil proti pirejskemu Olympiakosu z 0:1, napredovanje pa si je priigral zaradi zmage na prvi tekmi s 3:1. Edini gol na tekmi v Londonu je dosegel Youssef El Arabi v 51. minuti.



Roma je po zanesljivi zmagi na prvi tekmi nad Šahtarjem s 3:0 v Kijevu znova zmagala z 2:1. Za zasedbo iz večnega mesta je oba gola dosegel Borja Mayoral v 48. in 72., za ukrajinsko pa Junior Moraes v 59. minuti.



Granada je v Budimpešti izgubila proti norveškemu Moldeju z 1:2, a napredovala zaradi zmage na prvi tekmi z 2:0. Za Molde sta zadela v polno Jesus Vallejo (29./avtogol) in Eirik Hestad (90./11 m), za andaluzijsko zasedbo pa Roberto Soldado (72.).



Ob 21. uri so se začele še tekme AC Milan - Manchester United (na prvi tekmi 1:1), Villarreal - Dinamo Kijev (2:0), Glasgow Rangers - Slavia Praga (1:1) in Young Boys - Ajax Amsterdam (0:3).

