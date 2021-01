Mladen Rudonja ni več športni direktor Olimpije

Nekdanji slovenski reprezentant Mladen Rudonja ni več športni direktor nogometnega kluba Olimpije. Rudonja je bil v postopku odstopa, predsednik kluba Milan Mandarić pa je danes potrdil prenehanje njegovega delovanja na omenjeni funkciji. Iz Olimpije so še sporočili, da so se pogovorili z novim glavnim trenerjem Goranom Stankovićem in da svoje delo nadaljuje brez športnega direktorja.



Novica ni presenetljiva, saj se je o odhodu Rudonje v slovenskih medijih govorilo že dlje časa. Dejstvo, da bodo kmalu ostali brez športnega direktorja, je napovedal tudi Milan Mandarić na zadnji tiskovni konferenci. Rudonja je drugič kot športni direktor Olimpije funkcijo nastopil 27. maja lani, potem ko je to vlogo zasedal že v času, ko je na klopi sedel hrvaški strateg Igor Bišćan. Devetinštiridesetletni funkcionar je takrat sodelovanje z Olimpijo prekinil poleti leta 2018.



Rudonja je z Mandarićem začel sodelovati že pri angleškem Portsmouthu, nato sta bila sodelavca še v Leicestru in Sheffieldu, v Sloveniji pa sta pred tem sodelovala v Kopru. Olimpijo je med zimskim premorom doživela številne spremembe, saj so klub med drugim zapustili Ante Vukušić, Haris Kadrić, Jakov Blagaić, Mario Kvesić, Goran Milović, Luka Marin, Ivan Močinić in Dražen Bagarić.

