Mladi Jamal zasenčil starega mojstra Lewandowskega

Vse oči so bile pred obračunom Bayerna in Barcelone v 2. kolu skupinskega dela lige prvakov uprte v Roberta Lewandowskega, ki se je že po nekaj tednih v Kataloniji vrnil »domov«, v klub, pri katerem se je po prestopu iz dortmundske Borussie uveljavil kot eden najboljših napadalcev na svetu. Toda poljski golgeter ni bil pri strelu, trenerju Xaviju Hernandezu pa je ob ocenah, da si je njegovo moštvo zaslužilo zmago bolj kot nemški prvaki, brez dlake na jeziku odgovoril eden junakov torkovega obračuna Lucas Hernandez. Uradno so sicer za najboljšega okronali zgolj 19-letnega nemškega reprezentanta Jamala Musialo.